CARAGLIO/ Fine vita, banchetto di raccolta firme domenica alla Fiera di Primavera

CUNEO CRONACA - In occasione della Fiera di Primavera a Caraglio, in provincia di Cuneo, sarà allestito un gazebo dove si potrà sottoscrivere la proposta di legge popolare regionale, promossa dall’Associazione Luca Coscioni, per regolamentare l’aiuto medico al suicidio medicalmente assistito. L’obiettivo è raccogliere 8000 firme di cittadini residenti in Piemonte in 6 mesi.

"In Italia, in merito al fine vita, esiste un vuoto normativo che rischia di lasciare il malato “ostaggio” del proprio male o costretto a percorrere strade alternative per ottenere l’accesso a un proprio diritto. Attualmente, infatti, a regolamentare il tema nel nostro Paese è la sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale [in cui vengono indicate quattro condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito: (1) essere affetto da patologia irreversibile che (2) produca sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili, (3) la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, e (4) essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale). Nella proposta di legge “Liberi Subito” vengono definiti tempi e procedure certi per la verifica delle condizioni e delle modalità per l’accesso al percorso di suicidio medicalmente assistito. Questo per evitare che si verifichino altri casi come quello di Federico Carboni che, nelle Marche, ha impiegato due anni per veder riconosciuto il proprio diritto.

Ritenendo la proposta di legge dell’Associazione Luca Coscioni una buona occasione per riaffermare - una volta in più - la centralità della libertà di scelta individuale sul fine vita e per assicurare tempi certi di accesso a un diritto, ho deciso di mettermi a disposizione come autenticatore. Ritengo inoltre che questa questa iniziativa sia importante e degna di essere sostenuta perché oltre a proporre una precisa soluzione al vuoto normativo è anche occasione per sensibilizzare la società civile su queste tematiche su cui peraltro la politica fatica a trovare una sintesi che porti finalmente ad una legge nazionale frutto del lavoro del Parlamento. Approfitto di queste righe per invitare i colleghi consiglieri comunali a sostenere questa iniziativa, anche come autenticatori nei propri comuni, e concludo invitando i lettori a partecipare domenica 2 aprile dalle 8 alle 18 al gazebo in fiera a Caraglio e in generale a tutti gli altri banchetti - in provincia e in regione - che tanti volontari stanno allestendo e che si possono trovare QUI".

Manfredi Rosso, consigliere comunale a Caraglio