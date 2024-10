Capire i segnali del tempo nei territori fragili: al via un corso sul clima a Cuneo

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "L'ondata di maltempo di questi giorni ci fa scoprire un territorio fragile, provato dalla lunga siccità e poi flagellato da piogge sempre più episodiche, ma talvolta a carattere di violento rovescio o di pioggia persistente autunnale a tratti a carattere alluvionale. Gli eventi di forte maltempo, accompagnati da piogge insistenti, hanno colpito sia il Piemonte che la Liguria, quest'ultima anche flagellata da forti raffiche di vento. I segnali del tempo non fanno presagire nulla di buono anche per la giornata odiena con ancora forti piogge e vento su Liguria e sul basso Piemonte, soprattutto sui settori pedemontani e montani. Per un miglioramento in un clima ormai autunnale bisognerà aspettare venerdì.

In un momento in cui territorio, agricoltura e anche persone sono in affanno a causa del cambiamento climatico, imparare a essere informati, consapevoli e resilenti all’impatto del clima può aiutare. Proprio venerdì 11 ottobre prenderà il via a Cuneo il corso "Capire i segnali del tempo per essere informati oggi, sicuri e resilienti domani", che non vuole essere il classico corso che la nostra associazione Datameteo Educational propone gratuitamente nell’ambito del bando CSV per lo sviluppo di idee formative, ma un’esperienza pratica e il più possibile coinvolgente, senza eccessivi formalismi tecnici, per aumentare la consapevolezza e la resilienza al cambiamento climatico. Dalle 18 alle 20, presso la Casa sul Fiume del parco fluviale di Cuneo, si dialogherà con il prof Claudio Cassardo, fisico meteo e climatologo di fama internazionale, di clima e il suo impatto sull’ambiente urbano".

Datameteo Educational