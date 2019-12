Campagna Amica Coldiretti: a Natale l’enogastronomia made in Cuneo è protagonista in tavola

L’enogastronomia Made in Cuneo è protagonista della corsa ai regali sotto l’albero, con la ricerca di tipicità locali e prodotti curiosi da gustare. Dai vini ai salumi, dai formaggi alle marmellate, dalle farine speciali ai dolci della tradizione, sono tante le prelibatezze delle aziende agricole cuneesi che gli italiani scelgono di regalare o di acquistare per le ricette delle Feste.

Un trend che vanta numeri record a livello nazionale: quest’anno l’agroalimentare – secondo quanto emerso da un’analisi Coldiretti/Ixè – è la voce più importante del budget che le famiglie italiane destinano alle Feste di fine anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno di circa 5 miliardi di euro, l’11% in più dello scorso anno. Quasi un italiano su tre (30%) ha scelto di regalare per le festività vini o eccellenze alimentari.

Una conferma del successo dell’agroalimentare Made in Italy che, nella sola Provincia di Cuneo, vanta 11 produzioni a denominazione d’origine fra DOP e IGP, 18 DOC e DOCG che ricomprendono quasi 100 tipologie di vini, e 7 “Sigilli” di Campagna Amica, prodotti simbolo di biodiversità che arrivano sulle nostre tavole grazie all’impegno dei produttori agricoli.

La migliore garanzia di originalità e sicurezza dei prodotti alimentari, contro il rischio di contraffazione, è l’acquisto diretto dai produttori agricoli del circuito Campagna Amica. I punti vendita Campagna Amica delle aziende agricole, dislocati sull’intero territorio provinciale, offrono prodotti selezionati con cura, di origine controllata e garantita, perfetti per comporre cesti natalizi a Km zero. E per gli acquisti dell’ultimo minuto c’è il mercato Campagna Amica in piazza della Costituzione a Cuneo domattina, sabato 21 dicembre.

“Cercare il marchio Campagna Amica – rimarca Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – significa affidarsi alla serietà e alla passione di produttori agricoli che ‘ci mettono la faccia’ incontrando direttamente i consumatori, raccontando loro i metodi di coltivazione, allevamento e trasformazione e dando utili suggerimenti sugli utilizzi in cucina. Nei mercati e nei punti vendita Campagna Amica i consumatori fanno acquisti di qualità, consapevoli e trasparenti a vantaggio della loro salute, dell’ambiente e dell’economia del territorio”.