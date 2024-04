Camminata della Resistenza nei luoghi dei partigiani con l'associazione Langalè di Cortemilia

CUNEO CRONACA - Giovedi 25 aprile, nella giornata dedicata alla resistenza, la neonata Associazione Langalè (Alta Langa Experience) organizza la camminata sui luoghi che sono stati testimoni delle vicende legate all’attività dei partigiani del nostro territorio; in particolare come punto di arrivo della camminata si è individuata la zona, in territorio del Comune di Castino, che aveva nella cascina Lodola un importante punto di riferimento.

L’appuntamento è alle 9,30 dalla piazza Castello per partire alle 10 in direzione Loira e Casa Rossa e (pranzo al sacco) al ritorno Castelmartino e il Castello con arrivo in piazza Molinari. Il costo è fissato in 10 euro che serviranno a sostenere l’Associazione per intraprendere il "cammino" che si è promessa di realizzare per il proprio territorio.

Per informazioni: WhatsApp 3383485689 (Isabella).