Cambia il tempo anche in Granda: in arrivo giorni più instabili tra piogge, temporali e vento

CUNEO CRONACA - Un minimo di pressione in quota dalla Germania scende verso il Nord Italia portando un progressivo aumento della nuvolosità e qualche rovescio sulla regione.

Martedì 6 ottobre - fa sapere Arpa - il minimo si muoverà lentamente verso nord fino a unirsi con la saccatura presente sull'Europa centrale, mantenendo tempo instabile sul Piemonte con fenomeni diffusi sui rilievi e, verso sera, anche a carattere di temporale a ridosso della fascia pedemontana occidentale.

Mercoledì maltempo diffuso su gran parte della regione con piogge anche moderate e temporali al confine con la Liguria. Giovedì la formazione di un nuovo minimo strutturato a tutte le quote sul nordovest italiano causerà un deciso rinforzo della ventilazione nella seconda parte della giornata.

Martedì 6 ottobre

Nuvolosità: al mattino cielo soleggiato sulle pianure e nuvoloso in montagna; dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità sul Piemonte settentrionale e occidentale. Possibili foschie sulle pianure al primo mattino.

Precipitazioni: rovesci e locali temporali sui rilievi dalle ore centrali, generalmente deboli o localmente moderati. In serata possibile formazione di temporali localmente forti tra Biellese, Torinese e Cuneese.

Zero termico: in ulteriore lieve calo fino ai 3000 metri a nord, sostanzialmente stazionario sui 3200-3300 metri altrove.

Venti: generalmente deboli a tutte le quote, salvo rinforzi moderati in serata su Alpi e Piemonte orientale; da ovest in rapida rotazione da sud-ovest sulle Alpi, da sudest in Appennino e sulla fascia pedemontana alpina, prevalentemente nordorientali altrove.

Mercoledì 7 ottobre

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso con residue schiarite sul Piemonte orientale al mattino. Possibili foschie sulle pianure prima dell'alba.

Precipitazioni: diffuse; moderate sul Piemonte sudoccidentale e meridionale, dove potranno essere a carattere temporalesco, deboli altrove. Attenuazione in serata.

Zero termico: in lieve aumento, fino ai 3300-3400 metri a sud e sui 3100 metri a nord.

Venti: inizialmente deboli in intensificazione a moderati o localmente forti sudoccidentali sulle Alpi; moderati sudorientali in Appennino; moderati, prevalentemente nordorientali a quote collinari e lungo la fascia pedemontana alpina; deboli dai quadranti settentrionali in pianura.

Giovedì 8 ottobre

Nuvolosità: molto nuvoloso al mattino, ampie schiarite sulle pianure dal pomeriggio.

Precipitazioni: deboli sui rilevi al mattino, in estensione a tutta la regione nel primo pomeriggio con valori moderati a sud-est. Attenuazione serale.

Zero termico: in forte calo; fino ai 2000 metri sulle Alpi e ai 2500 metri altrove.

Venti: sulle Alpi moderati da ovest al mattino e forti da nord al pomeriggio; in area appenninica deboli o moderati da sud-ovest in intensificazione e rotazione da nord; altrove variabili al mattino e settentrionali da metà giornata. Foehn nelle vallate alpine dalla sera.