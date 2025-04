Cambi tra i medici di base: nuovi arrivi a Magliano Alpi, Vernante, Cuneo e Demonte

CUNEO CRONACA - Dal 28 aprile la dottoressa Elisa Benedicti cesserà la propria attività presso l’ambulatorio di Vernante per trasferirsi a Magliano Alpi dove aprirà lo studio in via langhe 91. Gli attuali assistiti già in carico alla dottoressa saranno assegnati d’ufficio ad un nuovo Medico di Medicina Generale con incarico a tempo determinato che presterà servizio sempre presso la sede di Vernante. Per gli assistiti non sarà necessario effettuare il cambio medico.

La Dottoressa Benedicti presterà la propria attività a Magliano Alpi su appuntamento (tel 331/7497001 dalle ore 8 allo ore 9) il lunedì 9-12,30; martedì 18,30-19,30; mercoledì 9-12,30; giovedì 14-17,30; giovedì 14-17,30; venerdì 9-12,30. Gli assistiti residenti nell’ambito del nuovo distretto sanitario potranno effettuare la scelta online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione "Il mio medico", presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS oppure recarsi presso gli sportelli di scelta revoca i cui orari sono reperibili QUI. Cesserà invece dal 27 aprile l’attività su Magliano Alpi il dottor Giancarlo Giaccaria.

A Cuneo in corso Giolitti, 2 dal 1 maggio si inserirà invece la dottoressa Giulia Bisotto che presterà l’attività previo appuntamento telefonico al numero 351/8547601 il lunedì 14-16; martedì 9-11; mercoledì 10-12; giovedì 16-18 e venerdì 9-11. Anche in questo caso la scelta del nuovo medico potrà essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS oppure recarsi presso gli sportelli di scelta revoca i cui orari sono reperibili QUI.