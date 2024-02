CALCIO/ La Freedom Fc Women torna allo stadio Paschiero di Cuneo contro la Res Roma

CUNEO CRONACA - La Freedom FC Women torna allo Stadio “Fratelli Paschiero”: dopo la vittoria corsara sul Parma, che ha consegnato alle cuneesi tre punti pesanti per la corsa salvezza, la compagine di mister Michele Ardito ospita la Res Roma, per la diciottesima giornata di Serie B Femminile. Un altro snodo importante per le biancoblu, ancora a caccia della prima gioia casalinga, ma con il morale senza dubbio alto dopo il colpo di Noceto, firmato Asta e Martin: l'obiettivo è quello di dare continuità e di arrivare alla sosta (il campionato riprenderà domenica 3 marzo) nel migliore dei modi, con la ulteriore consapevolezza della propria forza e condizione e, chissà, abbandonando la terzultima posizione.

“La vittoria con il Parma ha dato fiducia e morale, che abbiamo riportato nel campo in settimana – ha sottolineato il difensore Simona Zito - : c'è entusiasmo e vogliamo continuare il momento positivo. La RES Roma è un avversario molto tosto, da non sottovalutare e, si vede anche dal percorso che sta facendo, da rispettare: noi pensiamo a quello che vogliamo ottenere, gli stimoli sono tanti perché abbiamo bisogno di fare punti in casa. Per questo invito tutti i nostri sostenitori a venire allo stadio domani!”.

La neopromossa RES Women, allenata da Marco Galletti, ha finora totalizzato 17 punti in altrettante partite, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte: nell'ultimo turno, le giallorosse hanno perso di misura, sul campo amico del “Raimondo Vianello”, contro il Bologna (0-1). Al momento, la RES si trova a +5 sulla zona retrocessione. All'andata finì con il punteggio di 2-1: alla rete cuneese di Francesca Mellano, rispose la doppietta di Vanessa Nagni.

Fischio d'inizio di Freedom FC Women-Res Women alle ore 14 di domenica 18 febbraio: ingresso libero e gratuito.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA (Domenica 18 febbraio ore 14.30)

Tavagnacco-Ternana (ore 12)

Freedom FC Women-Res Women (ore 14)

Cesena-Bologna

Genoa-Verona

H&D Chievo Women-San Marino Academy

Lazio-Arezzo

Parma-Brescia

Ravenna Women-Pavia Academy

CLASSIFICA

Ternana 46, Lazio 44, Cesena 43, Parma 37, Verona 30, Genoa 29, Brescia 27, Chievo 27, Bologna 23, Arezzo 20, Res Women 17, Pavia Academy 15, San Marino Academy 12, Freedom FC Women 12, Tavagnacco 8, Ravenna 2.