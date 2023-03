Caccia al tesoro in Langa, in palio sapori e bellezze del territorio: aperte le iscrizioni

CUNEO CRONACA - Sono aperte le iscrizioni per la Caccia al Tesoro nelle Langhe: in palio i sapori e le bellezze di un territorio unico che lunedì 1° maggio svelerà ad equipaggi e concorrenti angoli nascosti e suggestivi, mettendo alla prova la loro conoscenza di consuetudini e usi locali. Chi non può sottrarsi alla competizione è avvisato: avrà a che fare con indizi legati all’enogastronomia, alle tradizioni popolari e alla storia di questa terra patrimonio dell’Unesco.

Paesi, cantine storiche, castelli, teatri, piccoli borghi faranno da location d’eccezione ad ogni tappa, accuratamente studiata da Turismo in Langa che si occupa dell’organizzazione. La gara si svolgerà dalle 9 alle 18. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 aprile: al costo di 32 euro a persona si avrà diritto al kit di gioco comprensivo di calice con tasca, sacca con indizi e modulo per le risposte da consegnare all’arrivo. Bisogna essere muniti di auto o motocicletta e pronti a visitare un’ampia fetta di langa: il terreno di gioco spazia dai vigneti di Barbaresco e Barolo, ai boschi e noccioleti, fino ai paesaggi dell’Alta langa.

La XIII edizione ripropone la formula già sperimentata: la Caccia al Tesoro sarà anche online. Con il supporto dello smartphone e la consegna delle chiavi di accesso all’applicazione del gioco, gli iscritti potranno consultare gli indizi fino al traguardo. Ogni prova pratica o teorica superata contribuirà al punteggio per la graduatoria finale, sempre che i partecipanti non si facciano distrarre dalle meraviglie lungo il tracciato che prevede, oltre alle tradizionali degustazioni, visite ed esperienze in località suggestive.

Non a caso gli organizzatori raccomandano di non fare a gara: non conta arrivare prima degli altri, ma godersi il viaggio. Anche per questo si parte, ovviamente, da Alba alle 9: le squadre sosteranno in città per il tempo necessario a sbrigare le procedure dell’accredito. Gli itinerari successivi verranno rivelati solo ai partecipanti con il procedere della gara. Di certo si tratterà dei tratti più belli delle Langhe. Unica indiscrezione: alla partenza verrà privilegiata l’area dei padiglioni di Vinum. Quindi i concorrenti potranno seguire 5 itinerari diversificati, ma omogenei per caratteristiche, lunghezza, tipologia di strutture visitate. Ciascuno prevede 5 tappe: solo una volta terminata la degustazione, sarà possibile tentare la prova e ottenere l’indizio per la meta successiva.

L’evento, che si svolgerà anche in caso di maltempo, è organizzata da Turismo in Langa con il patrocinio della Strada del Barolo e grandi vini di Langa e dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato e con il supporto dell’Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e del Baladin Open Garden. Per informazioni ed iscrizioni: www.turismoinlanga.it.