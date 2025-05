"C'era una volta": al castello di Serralunga un tuffo nel Medioevo per i più piccoli

CUNEO CRONACA - Ci sono castelli che non smettono mai di raccontare storie. E poi ci sono giornate speciali, in cui quelle storie prendono vita per davvero. Sabato 31 maggio alle ore 16, al Castello di Serralunga d’Alba, torna l’appuntamento con “C’era una volta”, un’esperienza pensata per le famiglie con bambini tra i 4 e i 6 anni. Ad accogliere i piccoli visitatori sarà una guida d’eccezione: la dama del castello, figura gentile e affascinante che li accompagnerà in un viaggio nel tempo.

Attraverso un racconto semplice e coinvolgente, i bambini scopriranno come si viveva in epoca medievale, chi abitava quelle stanze, quali erano le abitudini quotidiane e perfino cosa si mangiava in tavola. Ogni sala diventerà un piccolo mondo da esplorare, con lo sguardo curioso dell’infanzia. “L’obiettivo è rendere accessibile il patrimonio culturale anche ai più piccoli, senza rinunciare alla magia della narrazione”, spiegano dalla Barolo & Castles Foundation.

L’attività ha una durata di circa 45 minuti e prevede un massimo di 25 partecipanti per garantire un’esperienza intima e ben seguita. Il costo è di 15 euro a famiglia (massimo due adulti e tre bambini), con tariffa ridotta a 10 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei. Le prenotazioni sono fortemente consigliate, telefonando al numero 0173/613358 o scrivendo a info@castellodiserralunga.it.

Il Castello di Serralunga d’Alba è un bene statale gestito dalla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte e valorizzato attraverso un accordo di partenariato speciale pubblico-privato con la Barolo & Castles Foundation.