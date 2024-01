C'è una ricerca dell'Università Roma Tre sul suolo tra i parchi delle Marittime e del Marguareis

CUNEO CRONACA - Tra il 2020 e il 2021, parte del territorio del Parco Naturale delle Alpi Marittime e del Parco Naturale del Marguareis è stato sede di una ricerca effettuata dal Laboratorio di Entomologia & Parassitologia dell’Università degli Studi Roma Tre. Protagonista il suolo – habitat poco conosciuto e spesso ignorato che, si stima, ospita più del 90% della biodiversità totale della Terra – e i suoi abitanti, la fauna edafica.

La ricerca è stata svolta nell’ambito del progetto Alcotra COBIODIV – Conoscere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme – che mirava ad acquisire dati sulla biodiversità alpina nascosta nell'area transfrontaliera italiana e francese; per quanto riguarda il nostro territorio, è stata svolta all’interno della ZSC/ZPS IT1160056 Alpi Marittime e della ZSC/ZPS IT1160057 Alte Valli Pesio e Tanaro.

Durante questo studio, sono stati identificati alcuni gruppi di microartropodi presenti nell'area di ricerca ed è stata calcolata la qualità del suolo grazie all’indice di Qualità biologica del suolo basato sui microartropodi (QBS-ar). Il ritrovamento di molte specie, alcune rare, sottolinea come il territorio delle Aree Protette Alpi Marittime rappresenti un settore di interesse critico per studi tassonomici e faunistici, grazie al contesto climatico, geologico e biogeografico unico in cui si trova.

Basandosi su questa ricerca, l’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, in collaborazione con gli autori e con il Laboratorio di Entomologia & Parassitologia dell’Università degli Studi Roma Tre, ha prodotto il volume “La biodiversità del suolo – la fauna edafica” (team di ricerca: Andrea Di Giulio, Tommaso Fusco, Francesca Casale, Lorenzo Fortini e Carlo Jacomini).

Il volume è acquistabile al prezzo di € 12,00 presso le sedi dell'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime. Nella collana Monografie delle Marittime, caratterizzata da un taglio tecnico-scientifico, anche il libro “La segale in Piemonte – storia di una rinascita”.