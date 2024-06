C'è Fermento, grandi birre da piccoli produttori: il salone torna nel Quartiere a Saluzzo

CUNEO CRONACA - La Capitale dell'antico Marchesato si prepara ad accogliere il meglio della produzione birraria artigianale e dello street food di qualità in arrivo da tutta Italia con destinazione Saluzzo: da giovedì 20 a domenica 23 giugno. Il salone si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del settore a livello nazionale, dimostrato dalla presenza di venti birrifici e undici cucine e food truck, rappresentanza che copre tutto il Nord e il Centro Italia, dal Piemonte al Trentino-Alto Adige, dalla Lombardia alle Marche. La selezione è stata curata dalla Guida alle Birre d’Italia Slow Food e dal comitato scientifico formato da Luca Giaccone e Francesco Nota.

Per quattro giorni, CF animerà il cortile principale de Il Quartiere, sede della Fondazione Amleto Bertoni che ne cura l’organizzazione, in collaborazione con la Città di Saluzzo e la Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo. L’evento sarà presente anche nel centro cittadino grazie alla collaborazione con alcuni locali aderenti che ospiteranno i Mastri Birrai: Bar Corona Grossa, Caffè del Duomo, Il Salotto, Bar Stradivari, Caffè della Vittoria, Bar Mixology, Piazzetta Caffè, Enoteca La Cave, Bar Bacco e Caffè, Caffè del Centro, Caffè Dublino, Caffè Principe, Turn Over, A Mano A Mano Ristorante Pizzeria, Montmartre e Caffè Pellico.

Laboratori e degustazioni si terranno: venerdì 21 giugno alle 19.30 BEER&CHEESE; sabato 22 giugno alle 17.00 IL TURISMO BIRRARIO; sabato 22 giugno alle 19.00 | LA FILIERA DELLA BIRRA; sabato 22 e domenica 23 giugno alle 18.15 | SCOPRI LA BIRRA - DEGUSTAZIONE GUIDATA ALLA CIECA. Inoltre, la radio di piazza e un grande ledwall faranno da sfondo alla location del cortile maggiore de Il Quartiere, da quest’anno più grande e rinnovato. Un grande schermo permetterà agli appassionati di calcio di non perdersi gli Europei 2024 e si trasformerà in una vetrina virtuale del territorio, comunicando le attività di CF24.

La rete di spazi e associazioni, che ha dato nuova vita ai Murazzi attraverso un programma di eventi e iniziative artistiche rivolte a tutti, ha scelto C'è Fermento come partner per lanciare a Torino la birra artigianale di qualità. Tra il 27 e il 30 giugno, ai Murazzi ci saranno anche la Fondazione Amleto Bertoni e le Terre del Monviso con i loro volti, gli animatori del territorio e, soprattutto, con l’entusiasmo che le contraddistingue. Saranno presenti oltre 50 birre, tra le quali la Cf Beer - Terres Monviso, insieme all’eleganza dei locali torinesi.