BUSCA/ "Le meraviglie della mente" con Vanni De Luca chiude la rassegna magica Sim Sala Blink

CUNEO CRONACA - Quinto e ultimo spettacolo per Sim Sala Blink la rassegna magica da nove anni organizzata Blink, il circolo magico più felice del mondo. L’appuntamento è al teatro civico di Busca con Vanni De Luca e "Le meraviglie della mente", sabato 20 aprile alle ore 21.

Brillante, originale, misterioso, Vanni De Luca è l'unico artista capace di creare spettacoli incredibili senza nessun artificio. La sua unica arma è usare alla massima potenza una mente prodigiosa. Tra le suggestioni e i profumi di un’epoca a noi lontana, racconterà le storie dei suoi maestri e predecessori, da Harry Kahne a Datas “The Memory Man”, aprendo lo scrigno delle sue multiformi capacità.

Così, sul palco di Busca, risolverà in pochi secondi complicatissimi enigmi matematici, spingerà il proprio corpo oltre i limiti della natura, scriverà e parlerà al contrario, risolvendo il cubo di Rubik mentre declama a memoria canti della Divina Commedia scelti dal pubblico, fino ad arrivare al suo numero di punta: le Meraviglie multiple. Nessun attrezzo, solo ed esclusivamente la mente. Mnemonista e attore, Vanni De Luca ha fatto dell'arte di intrattenere con la memoria la sua ragione di vita.

“Siamo entusiasti di concludere la nostra rassegna con quest’artista della mente - confermano dal direttivo di Blink Aps -. Ha iniziato per strada, esibendosi ai semafori, con veloci giochi di prestigio con una pallina e una tazza. E poi una carriera poi sorprendente, che lo vede, attualmente, accostare all'attività teatrale quella di formatore in ambito aziendale e conferenziere per i più importanti festival della scienza e della divulgazione. Insomma un vero prodigio. La nostra rassegna aggiunge una stella artistica agli oltre 60 artisti che ne hanno fatto parte in questi anni. Siamo orgogliosi, praticamente ci auto-sosteniamo e se la nostra proposta magica-culturale continua è perché il pubblico è interessato e incuriosito all’arte dello stupore, dell’illusione, dei prodigi che portiamo sul palco del teatro e in questo caso a del Civico di Busca. Grazie ai nostri volontari e a tutto il nostro pubblico che rendono possibile questo nostra magica rassegna”.

Primo classificato al Campionato Italiano di Mentalismo, al Campionato Italiano di Magia ed al Campionato Mondiale di Street Magic, di lui Arturo Brachetti scrive: “Se vi parlano di Vanni De Luca, lo potreste immaginare a Parigi, scienziato in un romanzo di Giulio Verne o illusionista alla Egyptian Hall nella Londra Vittoriana o ancora evocatore di spiriti nella Boston di fine Ottocento. Invece lui è qui, giovane e dinamico, tra di noi, nel XXI secolo e riesce ancora con la sua forbita eloquenza a farci apprezzare paradossi, miracoli e misteri”.

Sette ore al giorno di preparazione monastica. Vanni De Luca dedica all’allenamento della memoria molto più tempo di quanto riservasse al judo, quando ancora sognava una carriera da professionista. E se oggi Arturo Brachetti lo consacra «giocoliere della mente e dell’inconscio, la prova vivente che il nostro cervello è ancora un pianeta pieno di risorse inesplorate», un motivo ci sarà. Un prodigio, insomma, mnemonista e attore, il trentaseienne performer pavese conferma che non c’è trucco e non c’è inganno. Non ci sarà magia nè illusionismo nello spettacolo ma solo potenza del pensiero e capacità di calcolo, rievocando la storia di alcuni artisti del passato.

A Busca “Le Meraviglie della Mente” saprà sorprendere e coinvolgere l’intero pubblico. Biglietto unico 12 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it. La rassegna magica Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, Comune di Busca, Comune di Dronero, ATL Cuneese, Acli Cuneo.

(Foto Laila Pozzo)