BUSCA/ La più strana delle meraviglie arriva a Zona Franca con Santibriganti Teatro

CUNEO CRONACA - Va avanti Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, con il secondo appuntamento della stagione. In scena il 18 novembre alle ore 21 al Teatro Civico di Busca in Piazzetta del Teatro 1 a Busca lo spettacolo che vede protagonista Roberto Mercadini, autore edito da Rizzoli e ospite fisso del programma televisivo condotto da Geppi Cucciari su Rai 3. Al Teatro Civico di Busca, Mercadini porterà in scena "La più strana delle meraviglie - monologo da e su Shakespeare", scritto e diretto dallo stesso Mercadini, prodotto da Sillaba e distribuito da Terry Chegia.

"Ma questa è la più strana delle meraviglie! dice Orazio ad Amleto, dopo aver visto il fantasma del re. Ecco, sono più o meno le parole che mi vengono alle labbra certe volte quando penso a William Shakespeare. Ai vertici incredibili della sua arte (incredibilmente alti e incredibilmente numerosi). Allora provo a raccontarvi lui, il suo tempo, il suo teatro, lo stupore e lo sgomento che io sento di fronte a questo titano. Ci provo usando le stesse parole che lui fa pronunciare ai suoi stupefatti e sgomenti personaggi. Vale a dire, vi parlo di Shakespeare con le frasi che lui ha usato per parlare di tutti noi. Quelle frasi che sembrano già dire ogni cosa. E di fronte alle quali si pensa, a volte, il resto è silenzio (che, per l’appunto, è un’altra frase di Shakespeare). Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie). A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro". Roberto Mercadini

Roberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. Nel 2018 esce ‘Storia perfetta dell’errore’ edito da Rizzoli, il suo primo romanzo giunto già alla sua quinta ristampa. Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo produce il suo spettacolo teatrale "Vita di Leonardo", regia di Alessandro Maggi. Nel 2020 esce, ancora per Rizzoli, ‘Bomba atomica’. Attivo in rete, ha un canale YouTube seguito da oltre 160.000 followers. Per il 2022 (maggio) è prevista l’uscita del nuovo romanzo che ruoterà intorno alla “sfida” tra Leonardo e Michelangelo.

Biglietti

Online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Serali

€12+10% diritti di transazione

Domeniche pomeriggio

€6+10% diritti di transazione

In cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero €15

Ridotto €13

Ridotto extra €9

Domeniche pomeriggio €8

Ridotto

Fino a 25 anni, oltre i 65 anni, tesserati associazioni culturali di Caraglio, Busca, Dronero, Valle Grana,Valle Maira e Val Varaita, soci ARCI, allievi scuole di teatro musica, danza, circa, studenti universitari, enti convenzionati

Ridotto Extra

Ragazze/i finoa18anni e per i partecipanti al progetto “Da 0 a 10.000 Km con un click”, nell’ambito del bando “Il Giardino delle Idee” della Fondazione CRC.

Carnet

Cometumivuoi 10 (10 ingressi) €100

Cometumivuoi 5 (5 ingressi) €55

II carnet Cometumivuoi è una carta con 10 o 5 ingressi, non nominate, si può utilizzare per 10 o 5 spettacoli distinti o può essere sfruttata da un gruppo anche per vedere un solo spettacolo; sono valide anche tutte le combinazioni intermedie. Vendita carnet presso la cassa del teatro nei giorni di spettacolo.

SPETTACOLI TEATRINO AL FORNO DEL PANE e LE CERCLE ROUGE

Online €8+10% diritti di transazione

In cassa €10 posto unico