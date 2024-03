"Burattinarte d'inverno" porta a Piobesi "Sacco vuoto...sacco pieno", spettacolo contro i soprusi

CUNEO CRONACA - Attraverso un sorriso si può insegnare il rispetto? Uno spettacolo per famiglie e bambini può sensibilizzare contro la prevaricazione e l’ingiustizia? Assolutamente sì, ed è la sfida raccolta dalla compagnia di Varese C’è un asino che vola, che domenica 10 marzo, nel Salone Polifunzionale di Piobesi d’Alba, presenterà Sacco vuoto…sacco pieno, uno spettacolo arguto, ideato proprio per porre l’accento sulla legalità e contrastare l’omertà.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, ideatori e direttori artistici di Burattinarte, confermano: «Giorgio Rizzi e Roberto Scala, che nel 2010 hanno dato vita all’associazione culturale C’è un asino che vola, hanno una vastissima esperienza artistica, che ha permesso loro di riuscire a dar vita a uno spettacolo divertente e profondo allo stesso tempo».

I direttori artistici di Burattinarte chiariscono: «Rizzi e Scala hanno iniziato la loro carriera artistica come musicisti e hanno poi arricchito la loro professionalità dedicandosi anche al teatro, alla scrittura di testi teatrali e alla direzione artistica. Hanno vinto, singolarmente e insieme, numerosi premi e riconoscimenti di livello nazionale e internazionale, producendo spettacoli per bambini e famiglie e anche per adulti. La loro vasta esperienza con il pubblico all’interno di scuole, centri formativi salesiani e nell’ambito del progetto Università del Sorriso, è stata fondamentale per questo spettacolo, che unisce il divertimento a messaggi di grande valore sociale».

Nello spettacolo Sacco vuoto…sacco pieno incontreremo Pepe e Ciro, due poveri contadini perseguitati da una fame atavica e da una moglie e sorella avida e taccagna. I due amici, semplici e forse un po’ ingenui, incappano nel “Mostro Pizzone”, un losco figuro di dubbia provenienza, che, in cambio di una fantomatica “protezione”, pretende parte del loro raccolto. Pepe e Ciro si trovano così costretti a contrastarlo e, grazie alla loro scaltrezza popolana e ad un po’ di incoscienza, riescono a smascherare il malvivente e a svelare l’arcano mistero.

Giri e Conterno concludono: «La forza di questo spettacolo è la straordinaria capacità di sensibilizzare i più piccoli al rispetto della legalità contro qualsiasi tipo d’ingiustizia, usando un linguaggio appropriato e una chiave comica. Sorrisi e risate che portano alla riflessione ed educano a contrastare qualsiasi forma di bullismo, prevaricazione, omertà e violenza».