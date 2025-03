Buone pratiche per il territorio: incontro su Comuni, turismo e marchi di qualità a Neive

CUNEO CRONACA - Un territorio, quello di Langhe Monferrato Roero, riconosciuto a livello mondiale come meta turistica di primo piano grazie alla sua straordinaria offerta paesaggistica, enogastronomica e culturale, che ha saputo mettere a sistema una serie di buone pratiche nella gestione dell’ospitalità e dell’accoglienza. Una qualità garantita da un intero settore economico e riconosciuta anche nella cura del bene pubblico, grazie al lavoro e all’attenzione delle amministrazioni comunali quotidianamente impegnate nella tutela del patrimonio locale. Tra le colline dei Paesaggi vitivinicoli UNESCO, nell’area di competenza dell’ATL sono 6 i Borghi più belli d’Italia: Barolo, Castagnole delle Lanze, Cocconato,Guarene, Monforte d’Alba e Neive.

Ben 13 i borghi premiati invece dal Touring Club con la Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale pensato dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita: si tratta di Barolo, Bene Vagienna, Bergolo, Canelli, Castagnole delle Lanze, Cherasco, Cocconato, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Moncalvo, Monforte d’Alba e Neive. A questo proposito, con la volontà di creare un momento di confronto e condivisione tra amministratori e rappresentanti delle istituzioni, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e il Comune di Neive organizzano l’incontro “Buone pratiche per il territorio – Comuni, turismo e marchi di qualità”, in programma venerdì 28 marzo alle 17,30 nell’auditorium San Giuseppe di Neive. L’ingresso è libero.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Neive Paolo Piccinelli e del presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino, interverranno Isabella Andrighetti, responsabile Certificazioni e Programmi territoriali di Touring Club Italiano, e Francesco Bordino, presidente dell’Associazione Borghi più belli d’Italia in Piemonte, nata il 20 gennaio 2025 per riunire i 19 Comuni piemontesi certificati. In rappresentanza delle tre aree di Langhe Monferrato Roero, porteranno una testimonianza i Comuni di Neive, Cocconato e Guarene, prima di aprire il dibattito tra i presenti. Seguirà un piccolo rinfresco a cura della Scuola dell’Arte Bianca e della Bottega dei Quattro Vini di Neive.

L’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” nasce nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’ANCI allo scopo di valorizzare e promuovere il grande patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggi presente nei piccoli centri italiani. I Borghi che fanno parte sono 376 a pieno titolo e 7 borghi ospite, tra cui la Città di San Marino selezionati e certificati (con un procedimento esso stesso certificato ISO9001) che sono l’espressione della bellezza e del fascino di cui l’Italia è leader nel mondo.

I Borghi più belli d’Italia è un’associazione nata per promuove i piccoli centri italiani che decidono di associarsi ad essa con una qualifica di “spiccato interesse storico e artistico”. I criteri di ammissione all'associazione rispondono ai seguenti requisiti: integrità del tessuto urbano, armonia architettonica, vivibilità del borgo, qualità artistico-storica del patrimonio edilizio pubblico e privato, servizi al cittadino nonché il pagamento di una quota associativa annuale. Nel 2012 l'associazione italiana è stata tra i soci fondatori dell’associazione internazionale. L’associazione organizza all'interno dei borghi delle iniziative, quali festival, mostre, fiere, conferenze e concerti che mettano in risalto il patrimonio artistico e architettonico, quello culturale tradizionale, storico, enogastronomico, dialettale, coinvolgendo nelle manifestazioni gli abitanti e le istanze locali, i comuni, le scuole, le associazioni culturali, i poeti e i musicisti locali.

Il Touring Club Italiano per primo in Italia nel 1998, ormai oltre 25 anni fa, ha voluto dedicare un’attenzione speciale alla valorizzazione, tutela e cura dei piccoli borghi dell’entroterra italiano con l’iniziativa Bandiere Arancioni. La Bandiera Arancione è un marchio di qualità turistico-ambientale, pensato dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita.

Le Bandiere Arancioni sono borghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalareun’esperienza di viaggio autentica. L’iniziativa, inoltre, rappresenta un efficace strumento di valorizzazione del territorio.

Le località che presentano la candidatura sono sottoposte ad approfondita analisi da parte di Touring Club Italiano attraverso l’applicazione del Modello di Analisi Territoriale (M.A.T.) che verifica oltre 250 parametri, raggruppati in cinque macroaree: accoglienza, ricettività e servizi complementari, fattori di attrazione turistica, sostenibilità ambientale, struttura e qualità della località.

Le Bandiere Arancioni oggi sono 290 in tutta Italia e rappresentano l’8% delle oltre 3.500 candidature analizzate. Il Piemonte è la seconda regione più “arancione” d’Italia: sono infatti ben 40 le Bandiere Arancioni della Regione, dietro solo alla Toscana. Ognuna delle 8 province piemontesi ha almeno una località certificata, testimonianza di un’eccellenza diffusa sul territorio.