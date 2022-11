BRA/ Un messaggio a tutti i bambini dalla storia di "Bu" dell'autrice Mara Tomatis

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Mara Tomatis nasce a Bra (Cuneo) nel 1977. Ha scritto e dedicato ai figli Annalisa, di 9 anni e Leonardo di 4, il libro per l'infanzia dal titolo BU #mylitterabbit#, recentemente pubblicato da Infilaindiana Edizioni.

E' la tenerezza di mamma verso tutti i bambini che ha spinto l'autrice a intrattenerli con la favola dell'intraprendente coniglietto peloso Bu e a incoraggiarli alla lettura.

Le avventure intriganti e spensierate del suo protagonista divertono e, nel contempo inducono a riflettere sui principi fondamentali della vita, come la generosità, la sincerità e l'amicizia.

"E' da un foglio di carta che nasce Bu: l'ho disegnato a matita - spiega l'autrice - e poi osservandolo ho avuto l'impressione che volesse parlarmi.

Gli ho dato la parola perché si rivolgesse ai piccoli lettori:“Ciao, mi presento: io sono Bu, un piccolo e morbido coniglietto curiosissimo, portami con te...scopriremo il mondo!”.

"Quel disegno tenero di Bu mi ha ispirato e poco alla volta ho immaginato la storia, come fosse un film. Ho visto la scena in cui Bu, mentre sta assaporando le more, si spaventa quando tra i cespugli appare quella grossa sagoma scura: è l'orso Brown. Non è comune che nasca un'amicizia tra un piccolo coniglietto e un grande orso. Così buffi insieme! Uno piccino e l'altro grosso, hanno scoperto che anche se così diversi tra loro, è stato il sentimento dell'amicizia a legarli".

Quale è la missione di Bu, il coniglietto curioso?

“E' di convincere l'orso Brown, fondamentalmente buono, ma pasticcione, bugiardo e smemorato, a ragionare sulle cose e soprattutto a non raccontare tante frottole”.

Invece, il tuo un messaggio a tutti i bambini?

“Nulla è difficile, basta non perdersi d'animo, basta avere voglia di imparare e soprattutto bisogna osservare...”.

Mara con questo racconto ha espresso un sentimento dolcissimo, sono certa che anche gli adulti leggendolo insieme ai propri figli, scopriranno di nuovo il bimbo che ancora alberga in loro. Forse un bimbo un po' dimenticato, ma felicemente ritrovato grazie alle avventure del tenero coniglietto Bu.

L'autrice, sognatrice di indole, ha iniziato d'istinto e forse inconsapevolmente, un percorso fantastico di futura scrittrice di fiabe, ispirata dalla sua anima di bimba che crede nella bellezza dei propri sogni e incoraggia i bambini ad inseguirli.

Fiorella Avalle Nemolis