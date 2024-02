Bra spegne i suoi monumenti per "M'illumino di meno" nella Giornata nazionale del risparmio energetico

CUNEO CRONACA - Venerdì 16 febbraio si celebra la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, istituita due anni orsono dal Parlamento italiano sulla scia della ventennale campagna "M’illumino di Meno", organizzata dalla trasmissione Caterpillar e da Rai Radio2 come momento per sensibilizzare la popolazione circa la necessità di preservare il nostro pianeta. Quest’anno il tema portante della campagna sarà lo slogan "no borders", ovvero "senza confini", per sottolineare la necessità di stringere alleanze e generare unione perché la salvaguardia del pianeta è responsabilità di tutti.

Come da tradizione, anche Bra aderirà alla campagna spegnendo i suoi monumenti simbolo, ovvero la Zizzola e la facciata barocca del palazzo comunale. Tuttavia, l’impegno della città su questo fronte va oltre questo gesto simbolico. Da tempo, infatti, l’Amministrazione si prende cura dell’ambiente attraverso la promozione della mobilità sostenibile, la piantumazione di centinaia di nuovi alberi, la riduzione del consumo energetico mediante l’impiego di luci led e la riqualificazione degli edifici pubblici ed ora anche la produzione diretta di energia rinnovabile attraverso il nuovo impianto fotovoltaico da 70kw realizzato sul tetto dell’asilo comunale che renderà la struttura pressoché indipendente dal punto di vista energetico.