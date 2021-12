BRA/ Sorprendono i presepi ai Giardini della Rocca nati dalla creatività: fino al 7 gennaio

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Fino al 7 gennaio 2022 ai Giardini della Rocca, in piazza Spreitenbach, a Bra, in provincia di Cuneo, prende forma l'evento ormai consolidato del "Presepiando: il tuo presepe in esposizione". Si aggiunge l'atmosfera natalizia con il presepio collettivo: ognuno è libero di allestire la propria natività.

Sono i bambini a sbizzarrirsi, utilizzando materiali di recupero trovati in casa. Tra gli alberi secolari si incontrano lupi, orsi, civette. Niente paura: sono splendide sculture in legno a grandezza naturale realizzate dall'artista Barba Brisu, che aggiungono bellezza all'ambiente naturale.

Un po' nascosti, tra panchine per una sosta e piante dedicate a persone che non ci sono più, ci sorprendono i presepi. Sbucano da anfratti di roccia, un po' riparati dalle intemperie, e ci sorprendono per originalità. C'è chi ha posto il presepe sotto un albero dedicato: appoggiata su un tappeto di foglie, una boccia in vetro soffiato che contiene la natività, è elegante, sobria, ma ricca di significato.

Incuriosisce per originalità di esecuzione la grotta costruita con scaglie di pietra e, posate sulla paglia, le sagome della Madonna, Giuseppe e il bambinello, realizzate con sassi sovrapposti: la semplicità è di grande effetto. Sorprende per ingegnosità nel riutilizzo una grotta ricavata da un secchiello rovesciato, tagliato e sagomato a rappresentarne l'ingresso e dipinto di grigio ricalcando il disegno della pietra.

Mano a mano si incontrano le natività, sono tante e tutte belle, meritano una visita per ammirarne la particolarità. Partecipano anche numerose associazioni, scuole a cimentarsi nell'allestimento, c'è sempre più partecipazione all'iniziativa lanciata dagli infaticabili Amici dei Giardini della Rocca, che colgono ogni occasione per lanciare eventi culturali, sportivi e di intrattenimento.

Un ringraziamento va a tutti loro che si prendono cura dei Giardini della Rocca di Bra, che dopo anni di abbandono sono tornati ad essere meta di ritrovo dei cittadini braidesi.

