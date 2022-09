BRA/ Sabato open day alla scuola di counseling Gestalt - Bodywork per lavorare su di sé

CUNEO CRONACA - E' in programma sabato 10 settembre, alle 15, un open day alla scuola di counseling Gestalt - Bodywork in viale Madonna dei Fiori 3 a Bra.

L'incontro avviene al fine di far conoscere la formazione triennale della scuola. Ulteriori informazioni alle 389 52 22 568 o al 339 62 33 128.

La Formazione in Gestalt-Bodywork – FGB lavora nel campo forma­tivo dal 1990, con un movimento creativo che parte da Ostuni (Br).

Dal 2016 a oggi le sedi della scuola sono in due regioni: in Liguria, a Ranzo nell’entroterra ligure, e in Piemonte, a Bra.

La scuola ha sempre cercato spazi dove poter lavorare a contatto con la natura che rappresenta una condizione ideale per lavorare su di sé.

La formazione in Gestalt - Bodywork sviluppa un approc­cio consapevole e responsabile alla vita; promuove attività, progetti e ricerca che si muovono verso l’integrazione del livello fisico, emotivo, psichico e spirituale della persona.