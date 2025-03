Bra ricorda le vittime delle mafie: tanti giovani alla Giornata della Memoria

CUNEO CRONACA - In piazza Falcone e Borsellino, a Bra, si è svolta la celebrazione per la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un momento di riflessione e partecipazione collettiva che ha visto la presenza di numerosi studenti delle scuole cittadine, amministratori locali e cittadini.

Durante l'evento, organizzato dal Comune di Bra e dalla Scuola di Pace “Toni Lucci”, in collaborazione con Libera e Avviso Pubblico, sono stati letti i nomi di tutte le vittime delle mafie, un gesto simbolico per rendere tangibile l’impegno della comunità nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata.

Il tema scelto per la 30esima edizione, "Il vento della Memoria semina Giustizia", sottolinea infatti il legame tra il ricordo delle vittime e la necessità di un'azione costante per la difesa della legalità.

“Le mafie non sono un problema del passato o solo di alcune regioni: sono un fenomeno che riguarda tutta l’Italia, incluso il Piemonte - ha detto il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco -. Per questo è fondamentale tenere alta l’attenzione e continuare a investire nella cultura della legalità, nella trasparenza della pubblica amministrazione e nel sostegno alle realtà che ogni giorno si oppongono alla criminalità organizzata".

"Come istituzioni abbiamo il dovere di non lasciare soli coloro che denunciano e di costruire comunità coese, in cui la criminalità non trovi spazio per proliferare. La partecipazione del Consiglio regionale del Piemonte alla manifestazione di Trapani conferma l’impegno dell’istituzione nel promuovere la cultura della legalità e nel sostenere chi ogni giorno lavora per un Paese più giusto e libero dalle mafie", ha concluso il rappresentante del Consiglio regionale.