Bra ricorda le vittime delle mafie: cerimonia pubblica per la Giornata della Memoria e dell'Impegno

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno il Comune di Bra celebra la "Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", giunta alla sua trentesima edizione.

Simbolo di speranza, impegno sociale e sensibilizzazione in materia di giustizia e legalità, la Giornata verrà ricordata con una cerimonia pubblica in programma venerdì 21 marzo, alle 11, in piazza Falcone e Borsellino. Saranno presenti studenti delle scuole cittadine, amministratori e cittadinanza, con lettura dei nomi di tutti i caduti per mano delle organizzazioni mafiose che operano nel nostro Paese.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’evento è organizzato dal Comune di Bra e dalla Scuola di Pace “Toni Lucci”, in collaborazione con Libera e Avviso pubblico.