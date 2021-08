BRA/ Open day mercoledì all'hub vaccinale Movicentro per i ragazzi dai 12 ai 19 anni

CUNEO CRONACA - Ancora una giornata di vaccini nell’Hub Movicentro di Bra. Mercoledì 11 agosto open day rivolto a tutti i cittadini nati tra il 1/01/2002 e il 31/12/2009, con almeno 12 anni compiuti il giorno della vaccinazione. L’Hub Vaccini – Movicentro è stato allestito grazie alla partnership tra Ascom-Confcommercio zona di Bra, Confartigianato Imprese, Casa di Cura Città di Bra, Coldiretti Cuneo, il supporto di Regione Piemonte – Il Piemonte ti Vaccina, di Asl Cn2 e del Comune di Bra.

Per la vaccinazione è possibile registrarsi in preadesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, nella sezione eventi. Per la somministrazione dei vaccini, l’hub si avvale dei sanitari di due importanti strutture del territorio, Medical Center e Med.Art.Servizi, i due centri di medicina del lavoro e dello sport di emanazione Confcommercio Ascom Bra e Confartigianato. I locali del Movicentro sono stati messi a disposizione dal Comune, insieme ad un gruppo di volontari per la gestione degli accessi. Si trova in una zona strategica della città anche dal punto di vista dei trasporti pubblici, ed è nato da una proficua sinergia tra associazioni di categoria, enti privati e pubblici per promuovere e potenziare il sistema di vaccinazioni nel Braidese.

Mercoledì 11 agosto il vaccino Moderna sarà somministrato tra le 8.30 e le 17.30 (attraverso due linee di vaccinazione). Le prenotazioni saranno disponibili a partire da almeno 48 ore prima sul sito www.ilpiemontetivaccina.it. per i ragazzi di età compresa tra 12 e 19 anni con domicilio sanitario in Piemonte (illimitato o temporaneo), senza fragilità, che non abbiano un appuntamento prima del 23 agosto e a cui non sia stata somministrata alcuna dose. I minorenni dovranno essere accompagnati, il giorno della vaccinazione, da un genitore o tutore munito di autocertificazione e consenso alla vaccinazione come da indicazioni del sito www.ilpiemontetivaccina.it.