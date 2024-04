BRA/ "Las Sonatas", concerto per flauto e chitarra domenica a Palazzo Traversa

CUNEO CRONACA - Domenica 14 aprile alle 17 nella sala del ‘600 e ‘700 al Piano Nobile del Museo Civico di Archeologia e Storia dell’Arte di Palazzo Traversa a Bra, Veronica Ramonda e Martina Massimino ci accompagneranno in un concerto dal titolo "Las Sonatas" per flauto e chitarra dove il dialogo tra i due strumenti ci porterà a creare un’armonia ideale tra le mura del Palazzo nel centro storico della città.

L’evento rientra nella programmazione del progetto Mousikon dell’Associazione Braidese “Zizzola turismo & cultura” con il patrocinio del “Comune di Bra” ed è il terzo appuntamento del 2024 dopo il Concerto della Memoria con il “Duo Bianchi – Demicheli” e il concerto nel tempo di Quaresima con il quartetto “La Mole Armonica” dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Il museo, come tutte le domeniche sarà aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 per le visite alle collezioni. L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti imposto dalle disposizioni di sicurezza del museo. Per informazioni: eventi.ztc@gmail.com