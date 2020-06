BRA/ Il segreto del successo di Giulio Cavaglià, poliedrico artista dello spettacolo, in arte Kilma

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Giulio Cavaglià, in arte KILMA, recita, canta scrive testi di canzoni, lo pensa davvero che: “c'è un modo diverso di vedere le cose!”

Un concetto acquisito applicando un metodo appreso dal libro: “Il Potere del Cervello Quantico. Come fare esplodere il potenziale nascosto del tuo cervello” di Italo Pentimalli, J. L. Marshall (pseudonimo), Uno Editori, studioso dei meccanismi della mente che svela i segreti del cervello.

Tutto è partito dalla sua partecipazione al laboratorio di teatro della scuola Guala di Bra, in provincia di Cuneo: la straordinaria sinergia tra insegnanti e alunni, ha fruttato importanti riconoscimenti in prestigiose rassegne nazionali come quello della Elisabetta Turroni di Cesena, che ha visto anche Giulio sul palco del Teatro Bonci, protagonista dello spettacolo super premiato, dalla giuria e dal pubblico :“Si salvi chi può”.

Da quel momento Giulio, si è prefisso di far parte del mondo del cinema e dello spettacolo come professionista.

Si è susseguita una catena di eventi di crescita artististica, i più importanti: premio David Donatello Giovani 2018-2019; partecipazione al Festival di Venezia come giurato e consegna del Leoncino d'Oro; incontri con artisti affermati, come l'attore Franceso Di Leva; il regista del film di successo 18 regali, di Francesco Amato; spaecker radio locale BraOn TheRocks; comparsa in cortometraggio Eagle Pictures distribuzione; successo del suo ultimo singolo Resta con me, scritto, cantato, registrato e mixato da sé!

Afferma con convinzione “Ho ottenuto questi risultati mettendo in pratica, quotidianamente, il metodo quantico “Mi concentro e mi alleno con uno specifico esercizio per la mente, in grado di allinare la mia voce interiore, per spingermi verso ciò che desidero, visualizzando i sogni che poi si avverano.”

Non è così semplice, tuttavia Giulio, ci crede fermamente, e trae vantaggio dallo studio di questo complesso testo. Certo è, che anche il talento è merito del susseguirsi dei suoi successi; mi racconta l'ultimo: “E' stato sorprendente il successo del mio ultimo singolo “Resta con me”, pubblicato sulla mia pagina facebook e su altri social; inoltre l'ho condiviso anche sul gruppo che segue il metodo del libro “Il potere del cervello quantitico”.

Purtroppo, non è concessa la pubblicazione di link personali, perchè raggiunge più di 55.000 iscritti. Ma, la segretaria, gentilmente, ha inoltrato il link della mia canzone direttamente ad Italo Pentimalli, autore del libro (più di centomila copie vendute) nonchè amministratore della pagina.

Immagina la mia emozione, due giorni dopo, quando ho letto sulla pagina del gruppo, un post dello stesso Italo Pentimalli, interamente dedicato a me!

Questo è il testo: “Immagina un ragazzo di 19 anni. Dopo aver passato gli ultimi 5 - di un'età così particolare - accanto a una madre in lotta contro uno di quei mali e avere visto alla fine il suo corpo fisico lasciare questa terra, avrebbe avuto moltissimi buoni motivi per perdersi e lasciarsi andare.

L'adolescenza. Hai presente cosa sia l'adolescenza?

Mi il viaggio di questo ragazzo, evidentemente, è molto più rofondo.

Non solo dimostra una forza fuori dal comune, ma dedica anche una canzone a sua madre, usando tra l'altro uno stile di musica che oggi spesso i ragazzi usano per far viaggiare la rabbia, la polemica e tutta un'altra serie di sfoghi.

Lui no.

Quando vedo ragazzi giovani agganciarsi a certi tipi di concetti ammetto che faccio sempre un bel sorriso. Fanno parte dell'eredità che stiamo lasciando alle nuove generazioni attraverso il lavoro che stiamo facendo su noi stessi.

In arte lui è KYLMA, qui sul gruppo Giulio Cavaglià.

Credo che in questa storia ci sia un messaggio per tutti. C'è un modo diverso di vedere le cose. Chapeau grande uomo.”

Giulio, sorprende anche per la straordinaria somiglianza con l'attore Nicolas Cage! Che sia un caso?

Occhi azzurro chiaro, limpidi, magnetici, spalancati all'universo che vedono anche se lontano.

Fulmina con lo sguardo, squarcia il presente per vedere chiaro il futuro che lui stesso contribuisce a creare.

Fiorella Avalle Nemolis