BRA/ Cosa significa essere l'app di un evento: "tabUi" e la crescita sorprendente con Cheese

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - "Tempo di Cheese a Bra: da via Vittorio Emanuele accedo al cortile delle scuole primarie Rita Levi Montalcini. E' sotto il porticato tintentaggiato di giallo che mi imbatto nello stand di Giorgio Proglio, ceo di Zetabi di Alba e fondatore di tabUi, l'app dedicata alla scoperta del territorio con realtà aumentata.

Giorgio, le tue impressioni su Cheese 2021?

"Cheese è sempre bello! Ho un legame forte con Cheese, vent'anni fa quando mi affacciavo come imprenditore con la Zetabi di Alba, vi avevo già partecipato insieme a un cliente. Del resto sono al 50 per cento braidese, buon sangue non mente".

Cosa ti piace in particolare?

"E' una manifestazione popolare e vibrante, c'è movimento non solo attorno al cibo, ma è intesa come una festa partecipata da tutti: famiglie con bambini, giovani, persone più anziane che spolverano ricordi confrontandosi con gli espositori, nel ricordo di un passato giovanile come agricoltori o allevatori di bestiame. Un tempo, in tutte la famiglie contadine c'era la stalla con le vacche, un cortile con animali che razzolavano, galline, oche, insomma una vita agreste. Mentre i giovani adesso cominciano ad approcciarsi con interesse all'agricoltura, all'allevamento degli animali, e si confrontano con gli espositori. Cheese non ha un target ben definito. Questo aspetto mi entusiasma, tradizione coniugata con innovazione. Dove una non esclude l'altra".

Giorgio, tu fai parte dell'innovazione, navighi come un capitano coraggioso in mari inesplorati alla ricerca di nuovi continenti con il tuo tabUi, il cagnolino da tartufi che cerca e scava alla ricerca di preziosità del territorio, agevolato dalla realtà aumentata. Il nostro amico tabUi cosa sta combinando?”

“Da valente cane da tartufo, scava e trova sempre novità da fare conoscere".

Quali sono le novità?

"Al di là di Cheese, siamo presenti al Salone del Camper di Parma, ma soprattutto saremo l'app ufficiale di Helix, l'evento dedicato Chiocciole che a ottobre si svolge a Cherasco. Come saremo presenti all'evento che si svolgerà ad Acqualagna, capitale del Tartufo nelle Marche. Stiamo crescendo. Il 29 settembre ci sarà una grande novità che non posso ancora svelare. La racconterò in diretta il giorno stesso".

Giorgio non cambia stile nella comunicazione, lancia le novità sempre con un po' di suspense, dice poco, incuriosisce, appassiona con i suoi simpatici indovinelli. Da sempre.

Che significato ha per tabUi questo annunciato, misterioso evento del 29?

"E' quasi il compimento della maggiore età di tabUi".

Cosa significa esattamente essere l'app ufficiale?

"E' quando gli organizzatori di una manifestazione di un territorio o di un Comune scelgono di utilizzare un altro brand come app ufficiale, invece che crearne una propria. La scelta è motivata sia dai costi molto onerosi e sia per la grande visibilità. Salire a bordo di un'app come tabUi con già centomila utenti significa farsi raggiungere da una platea più ampia. E' paragonabile ad una pubblicità televisiva che diffonde numeri importanti: tabUi ha questa potenza. Lo dimostra il fatto che nel giro di due anni, dalla sua nascita ad oggi, inizia ad avere un bacino di utenza importante. Sono due anni esatti da quando tabUi, app ufficiale di Cheese 2019, è uscito per la prima volta allo scoperto. Sarò sempre riconoscente al mondo di Slow Food che ha creduto e continua a credere in tabUi, grazie a questa notevole visibilità abbiamo compreso che tabUi non era un gioco, ma stava diventando un importante opportunità di crescita".

Un episodio che ha evidenziato il grande consenso?

"Con l'edizione Cheese 2019 abbiamo raccolto tantissimi messaggi di “Wauuu” per la sorpresa di scoprire l'utilità dell'app, numeri che ancora oggi continuano a crescere, quindi mi auguro di partecipare a vita come app ufficiale di Cheese".

TabUi si sta avviando verso la maggiore età. Che significa?

“Sì, perchè i cani compiono sette anni, rispetto ad uno di noi umani, tabUi ha solo due anni nostri, quindi per lui sono 14. Diciamo che non è ancora maggiorenne, ma ha già il patentino del motorino. E' al primo scalino, è già un cagnolino importante perchè sta per fare un passo importantissimo".

Si comporta sempre bene?

"Sì, è educatissimo, ogni tanto va tenuto un po' a freno, è molto esuberante e intraprendente, quando esce vorrebbe scavare ovunque e a fondo, però stiamo parlando di un'azienda che giustamente deve essere accorta nelle scelte e trovare i punti giusti per la ricerca".

Sei tu il suo papà, quindi hai il dovere di contenerlo.

"Vero, però mi somiglia, proprio come me non si accontenta mai, spinto dal desiderio di scoprire sempre cose nuove. Guai a fermarsi!".

Fiorella Avalle Nemolis