Bra aspetta il Giro d'Italia da 24 anni: tutte le iniziative, si parte con la "Notte dei campioni"

CUNEO CRONACA - Cresce a Bra l'attesa per il Giro d’Italia, grande evento che mancava dalla città della Zizzola da ben 24 anni. Ad attendere con trepidazione l’avvio della tappa che partirà da piazza Caduti per la Libertà il prossimo 18 maggio non sono solo gli sportivi, ma in generale i tanti amanti delle due ruote che in questi giorni, con l’avvicinarsi della bella stagione, sempre più numerosi rispolverano la propria bici per recarsi al lavoro o anche solo per una pedalata rilassante.

Per far assaporare appieno l’attesa dell’evento, l’Amministrazione comunale ha predisposto un ricco calendario di iniziative sotto lo slogan “Ci vediamo in Giro”. Ad aprire le danze sarà la “Notte dei campioni” che si terrà venerdì 24 marzo a partire dalle 21 presso il teatro Politeama. Grandi ospiti della serata i campioni del passato: Massimo Ghirotto, Paolo Savoldelli, Beppe Saronni e Pascal Richard, oltre allo storico direttore sportivo di Pantani e Nibali Beppe Martinelli e al commissario tecnico della Nazionale Daniele Bennati.Conduttore d’eccezione della serata il giornalista Beppe Conti.

L’amore per le due ruote coinvolgerà i più giovani con “Biciscuola”, progetto educativo rivolto agli studenti delle scuole primarie delle province toccate dal Giro d’Italia, che punta a far conoscere ai giovani i valori del ciclismo e ad avvicinarli alla cultura della bicicletta, trattando anche i temi dell’educazione al benessere, ambientale e stradale. L’iniziativa, che si svolgerà nei mesi di aprile e maggio, è in collaborazione con RCS.

Le due ruote saranno poi le protagoniste di una rassegna cinematografica che vedrà la proiezione nei cinema cittadini (a turno) di sei pellicole a tema tutti il mercoledì dal 12 aprile al 17 maggio alle 21. I titoli in programma sono: “Il migliore” di Paolo Santolini, “L’ultimo chilometro” di Paolo Casalis, “77 giorni” di Hantang Zhao, “Alla ricerca del grande fiume” di Dario Leone, “La bicicletta verde” di Haifaa Al-Mansour e “Wonderful losers – A different world” di Arunas Matelis.

Ci sarà anche occasione per analizzare a fondo gli aspetti benefici dell’uso della bicicletta e della sport in generale: il 19 aprile, infatti, in occasione dell’anno dedicato allo sport l’Università di Pollenzo ospiterà un convegno dedicato a “Cibo, Salute, Sport”. Specialisti del settore discuteranno sull’importanza del cibo abbinato all’attività fisica. A cura di Novi, Raspini e Lauretana in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche.

Il calendario degli eventi prosegue con un appuntamento imperdibile all’ombra della Zizzola. Si tratta della trentesima edizione della granfondo internazionale “BraBra Fenix”, la prima delle quattro granfondo del circuito Specialized Granfondo Series, prevista nel meraviglioso territorio delle Langhe, tra i vigneti, in programma il 29 e 30 aprile.

Con l’avvicinarsi della data della tappa Bra-Rivoli la febbre del Giro si diffonderà in tutta la città, grazie anche al concorso “Vie in Rosa”, curato dall’Ascom locale, che vedrà i commercianti cittadini sfidarsi durante tutto il mese di maggio nel predisporre la vetrina a tema più bella.

Nello stesso mese sarà possibile ammirare anche la “Bicicletta in mostra”, esposizione dedicata alla bici e al suo ruolo nella storia nella storia, nel paesaggio urbano e della nuova mobilità di questi tempi. Spazio speciale dedicato allo scrittore Giovanni Arpino, amante del Giro e amato cronista sportivo. La mostra verrà realizzata all’interno di Palazzo Mathis in collaborazione con il Museo della Bicicletta di Luciano Cravero. Inaugurazione sabato 6 maggio alle 18. Orari di visita dal giovedì al lunedì 9-12,30 e 15-18. Sabato e domenica ore 9-12,30.

Spazio alla grande musica con “Fabrizio Bosso Quartet”. Sabato 6 maggio sul palco del teatro Politeama il trombettista Fabrizio Bosso rende omaggio al genio musicale di Stevie Wonder nel nuovo album We Wonder con una selezione di brani da un ampio repertorio che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni sessanta fino all’ultima pubblicazione discografica del 2004. Con lui sul palco Julian Oliver Mazzariello, pianoforte, Jacopo Ferrazza, contrabbasso, Nicola Angelucci, batteria; special guest Nico Gori.

Si prosegue con due appuntamenti in sella: domenica 7 maggio si terrà un’edizione speciale di “Bici in Città”, tradizionale pedalata dedicata a famiglie organizzata dalla Uisp di Bra. La domenica successiva, il 14 maggio, tutti potranno saggiare la difficoltà del tracciato della tappa Bra-Rivoli grazie all’appuntamento con “Sulle strade della tappa”, pedalata cicloturistica che si snoderà sulla prima parte del percorso per poi ritornare alla volta della città della Zizzola. A tutti i partecipanti verrà omaggiata la maglia rosa.

La sera precedente, sabato 13 maggio, Bra farà festa con la “Notte rosa”: aperitivi, musica, incontri, cene gourmet, shopping e musei aperti fino a mezzanotte in collaborazione con la “Notte dei musei d’Europa”. Infine, il 18 maggio, giorno della tappa, dopo aver ammirato i propri campioni preferiti tutti gli amanti delle due ruote potranno divertirsi con “Bike Experience”, una vetrina del mondo bike a 360 gradi realizzata nel cortile di Palazzo Garrone a cura dell’Atl Langhe, Roero e Monferrato, dell’Atl cuneesee e della Confartigianato Cuneo. Imperdibile occasione di scoprire in anteprima i nuovi modelli sul mercato.

Grande costante di questi mesi di attesa la Zizzola illuminata di rosa, che dalla sommità di Monteguglielmo ricorda a tutti che Bra aspetta il Giro d’Italia. "Anche noi abbiamo pensato ad una ‘corsa a tappe’ per arrivare a questo grande momento”, spiegano il sindaco Gianni Fogliato e il presidente del Comitato Tappa Sandro Stevan. “Desideriamo infatti che questo Giro d’Italia possa trasformarsi in un momento di festa per tutta la città, oltre che una fantastica occasione per far conoscere Bra al mondo”.

A rendere possibile questo ricco calendario di iniziative il contributo degli sponsor del Comitato di Tappa, ovvero Regione Piemonte, Atl Langhe, Monferrato, Roero, Fondazione Crc, Fenix, Ascom Bra, Banca d’Alba, Banca di Cherasco, Rolfo, Rivista Idea, Confartigianato Cuneo, Banca Crs, Bper, Tesi Square, Bra Servizi, Selmi, Ascheri, Dicaf, Sac, Panathlon Bra.