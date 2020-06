BRA/ Allievi del corso di formazione "Tecnico Trasfertista del Cnosfap" pronti all'esame finale

CUNEO CRONACA - Chiude in bellezza, dopo mesi di formazione a distanza, il corso di formazione superiore IFTS Tecnico Trasfertista del Cnosfap di Bra.

L’ultima lezione, dopo il Decreto del Presidente Alberto Cirio che autorizzava l’attività formativa in presenza, si è svolta in collaborazione con la ditta Mollo con il gruppo classe suddiviso per protocollo di sicurezza tra mattino e pomeriggio. Gli allievi del corso Trasfertista, che in parte svolgono attività di apprendistato presso le ditte Gai ed Arol, hanno partecipato coi tecnici di Molo Formazione al rilascio del patentino per il mezzo PLE autocarrata.

Nonostante la formazione a distanza il coro di formazione ha avuto un buon successo e la tenuta degli allievi è stata encomiabile.

Dal 22 di giugno si dovrebbe svolgere l’esame di specializzazione che chiuderà l’attività di formazione Reginale IFTS che è giunta alla sua terza edizione.

E’ in fase di preparazione, in attesa del Bando Regionale sulla formazione tecnica superiore IFTS, la quarta edizione 2020/21 con ragionamenti su manutenzione preddittiva e manutenzione preventiva, utilizzo della robotica a servizio dell’automazione e nuove competenze per il Tecnico Trasfertista. Parallelamente si sta studiando, sempre a cura del Cnosfap sedi di Bra e Fossano, un nuovo percorso IFTS che vada ad interfacciarsi col mondo dell’informatica.

Questa nuova esperienza si sta concretizzando progettualmente con il supporto della Tesisquere e dell’IIS Vallauri di Fossano.

Franco Burdese