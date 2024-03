BOXE/ A Marene torna il pugilato: domenica il Triangolare Piemonte-Emilia Romagna-Toscana

CUNEO CRONACA - Dopo l’ottimo successo del 25 febbraio, torna a Marene il pugilato, per la gioia dei tanti appassionati che hanno riempito il palazzetto del complesso scolastico. Viene confermato l’asse Savigliano-Marene grazie all’organizzazione curata da Aniello Flauto, tecnico federale della FPI (Federazione Pugilistica Italiana) che alla palestra Open Space ha avviato un’apprezzata scuola di boxe e alla collaborazione con il Comune di Marene e, in particolare, con l’assessore allo sport Alberto Deninotti.

Domenica 17 marzo, a partire dalle 16,30, si terrà il "Triangolare Piemonte-Emilia Romagna-Toscana" con 12 match che coinvolgeranno molti pugili della nostra zona.

«Grazie al successo ottenuto alla nostra prima uscita a Marene - dice Aniello -, siamo sicuri che anche in questo caso il pubblico ci vorrà sostenere e applaudire i tanti “nostri” pugili che saliranno sul ring come Ahmed Khouyi e il suo gradito ritorno, o come i Campioni Regionali Paolo Panepinto e Filippo Sevega o i vicecampioni Lukas Arlorio e Marco Donnarumma. All’inizio ci saranno 7 match di Gym boxe, un'attività agonistica ma con contatto controllato, l’ideale per chi vuole iniziare a calcare il ring. Per la Gym Boxe avremo Francesco Bonino, Kledi e Olti Shtjefni, Matteo Abrate e Michael Serafini».

Per un infortunio è, purtroppo, saltato l’incontro di Stiven Dredhaj ma lo spettacolo non mancherà di sicuro grazie all’alto livello dei pugili delle palestre Open Space e Boxe Fitness Barge che incontreranno quelli delle altre due regioni del triangolare.

Alberto Deninotti entusiasta del primo appuntamento è sicuro che «questa seconda giornata porterà ancora più pubblico, e come amministrazione siamo orgogliosi di poter ospitare manifestazioni del genere, grazie anche alla collaborazione con Aniello Flauto e l’Open Space».

Si inizia alle 16:30, per informazioni: 333/7369617.