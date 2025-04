Boves, torna il concorso "Parole e immagini": premi, mostre e spazio ai giovani talenti

ADRIANO TOSELLI - Il concorso "Parole e immagini" di Mellana di Boves, XXXIV edizione, ha fissato la sua premiazione alle soglie dell’estate, in frazione, nel pomeriggio di sabato 21 giugno, alle 16, nell’anfiteatro dietro il Salone (nel locale coperto in caso di maltempo), con esposizione quel giorno, quello successivo e la domenica seguente (29, sempre orari 10-12 e 15-19).

Il bando completo è QUI. I termini per l’invio degli scritti (che buona partecipazione ha avuto) sono scaduti lunedì 7 aprile, per fotografie e abbinamenti parole ed immagini restano aperti sino a lunedì 5 maggio.

Accanto alle solite sezioni di poesia e prosa, per ragazzi ed adulti, alla “satira” e agli “abbinamenti parole ed immagini”, tutto “a tema libero”, in ogni lingua, lingua naturale e dialetto (sempre con traduzione in italiano fronte), le sezioni fotografiche (opere come sempre tra i venti ed i trenta centimetri di lato lungo, eventualmente con passepartout) cambiano come ogni anno: stavolta sono “Donne oggi”, “Carpe diem – Cogli l’attimo”, “L’essenziale”, “Ridiamo un po’: foto comiche” e “Foto di interni (appartamenti, uffici, chiese...)”.

Per informazioni sui bandi telefonare al 340.3761714, o scrivere alla e-mail adriano.toselli@libero.it o a Adriano Toselli, Via Bisalta 188, Spinetta di Cuneo (quest’ultimo recapito dove anche spedire le opere).

A Mellana di Boves, nell’ambito della XXXIV edizione del concorso "Parole e immagini", viene riproposta la sezione non competitiva “Invito alla scrittura”, riservata ai bambini delle scuole elementari e medie inferiori.

Si partecipa con poesie o scritti in prosa a tema libero corredati da disegno. Le opere verranno esposte nei giorni 21, 22 e 29 giugno davanti ai locali delle ex scuole elementari di Mellana di Boves.

Dovranno essere consegnate ai membri del Circolo Mellana o alla Biblioteca Civica di Boves o all’Osteria di Mellana, entro venerdì 13 giugno. Altro spazio avranno nei giorni di festeggiamenti frazionali di luglio.

Non sarà richiesta una particolare forma "poetica", un "metro" (i "versi liberi" verranno accettati senza problemi). Ogni autore potrà presentare al massimo un'opera poetica ed una in prosa (ognuna con relativo disegno). Saranno ammessi "lavori di gruppo".

Si raccomanda di indicare classe e plesso, oltre al numero di partecipanti. Si escluderanno opere che abbiano già preso parte ad altre edizioni del Concorso.

Simpatici premi, per tutti, verranno portati alla scuola (inizio autunno) o al domicilio o in altro luogo concordato.

Per informazioni ulteriori telefonare al numero 340.3761714 (preferibilmente in orario serale) o scrivere all’e-mail adriano.toselli@libero.it.

Adriano Toselli