BOVES/ Al via martedì 20 la festa di San Bartolomeo tra musica, cultura e grande "Cena del Ricetto"

ADRIANO TOSELLI - La «Patronale» del concentrico, San Bartolomeo, a cura del Comune (Assessorato) e della Pro Loco (con varie collaborazioni), ha, come tutte le feste locali, programma tradizionale, con qualche innovazione.

Mostra una vitalità che rimane nella società bovesana, soprattutto grazie all’impegno dei componenti delle varie Associazioni, anche in momenti globalmente difficili.

Sarà la Parrocchia di San Bartolomeo ad «inaugurare», con incontro, in San Bartolomeo di martedì 20, alle 21, protagonista il vescovo emerito di Saluzzo monsignor Giuseppe Guerini, sul tema «Far festa oggi», attenta riflessione.

Le Messe sono fissate alle 18 di sabato 24 per giovani e ragazzi (seguita da una pizza al campetto di Via Monsignor Calandri da prenotare entro il 22), alle 8, 9,30 e 18 di lunedì 26.

Il banco di beneficienza in Casa don Bernardi aprirà alle 21 di venerdì 24. La benedizione del nuovo organo parrocchiale sarà alle 17,30 di domenica 25, con concerto di Marco Bellone e Mauro Maero (collaudato duo, tromba ed organo). La polentata, con salsiccia, delle 19 al campetto di Via Monsignor Calandri sarà aperta a tutti (prenotazione entro il 23).

Il programma «laico» parte, come ormai da paio di annetti, con una proiezione, sotto il «Pelerìn» di Piazza dell’Olmo, dei Club di «Liberi Viaggiatori» del «Totem & Tabù», alle 21,30 di giovedì 22, con la prima tappa, di ventisei, del loro «Giro del Mondo» in corso, su solido fuoristrada Toyota, da Boves a Samarcanda, la leggendaria capitale dell’imperatore mongolo Tamerlano, Timur Lo Zoppo (attualmente sono arrivati in Australia e si apprestano a varcare il Pacifico, verso le Americhe).

Immancabile, sul sagrato della parrocchiale, dalle 21 di venerdì 23 agosto, sarà il concerto della Banda Musicale bovesana «Silvio Pellico» (sempre molto «Rumorosa»).

Sabato 24 vedrà un pomeriggio «da cinofili» (anzi, «Un pomeriggio da cani»), dalle 15, a Cascina Marquet, con l’educatore cinofilo Maurizio Luppi, reduce da vari incontri in zona e presentazione primaverile di suo testo in biblioteca (prenotazione obbligatoria al 335.8341510 o in biblioteca): concorso libero in tre prove, merenda offerta dalla Pro Loco, gadgets...

La serata di sabato vedrà riproposti gli «Aperitivi in musica», che sempre tanto funzionano, di questi tempi, con, in Piazza Italia, il DJ Cly e l’animazione di Andrea Caponnetto, per continuare con «Starlights».

Domenica 25, dalle 9, al campo comunale di Via Peveragno, si terrà «Torneo Giovanile Baseball categoria U12».

Appuntamento centrale, come sempre, del «giorno della festa» sarà il «Mercatino dei bambini, dalle 10, in Via Roma, appuntamento imperdibile. La serata vedrà in scena, in Piazza Italia, dalle 21, «Tacatevi al treno» («Attaccatevi al treno»), con il duo comicom«Marco&Mauro».

Lunedì sera 26 si terminerà, dalle 20, con la grande «Cena del Ricetto», preparata e servita da tanti volontari (menù tipico locale a 16 euro, 10 per bambini dai quattro agli otto anni, con bruschetta di lardo su pane ai cereali, insalata di farro, tomino boscaiolo al forno, minestrone di fagioli, stracotto al forno con carote, formaggi «La Poiana» e «Capra con gli stivali», rivoirese, dolce, acqua e vino).

Le prevendite sono nelle due edicole bovesane o al 347.1802095. La successiva serata musicale, come sempre, sarà di «liscio», con Marianna Lanteri.

Il ricco capitolo espositivo, tradizionale, espressione della diffusa, fantasiosa, creatività artistica bovesana, vedrà, in Santa Croce, l’eclettico Adriano Pellegrino, «Griota», con la scrittrice Laura Berardo, la pittrice mellanese Silvana Maria Lerda, Caterina Dalmasso e Rita Dutto (aperta venerdì dalle 20 alle 23, sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23).

Nel Circolo Pensionati troveranno posto Carlo Cerato e Davide Giordano (visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23, lunedì 26 dalle 15 alle 23).

(Foto Michele Siciliano)