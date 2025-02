BOVES/ Al via la XXXIV edizione del concorso "Parole e immagini" di Mellana

ADRIANO TOSELLI - Il concorso "Parole e immagini" di Mellana di Boves, giunto alla XXXIV edizione, ha fissato la sua premiazione alle soglie dell’estate, in frazione, nel pomeriggio di sabato 21 giugno, alle 16, nell’anfiteatro dietro il Salone (nel locale coperto in caso di maltempo), con esposizione quel giorno, quello successivo e la domenica seguente (29, sempre orari 10-12 e 15-19). Il bando completo è QUI.

I termini per l’invio degli scritti sono stati fissati (con buona partecipazione) a lunedì 7 aprile; per fotografie e abbinamenti parole ed immagini restano aperti sino a lunedì 5 maggio.

Accanto alle solite sezioni di poesia e prosa, per ragazzi ed adulti, alla satira e agli abbinamenti parole ed immagini, tutto a tema libero, in ogni lingua, lingua naturale e dialetto (sempre con traduzione in italiano fronte), le sezioni fotografiche (opere come sempre tra i venti ed i trenta centimetri di lato lungo, eventualmente con passepartout) cambiano come ogni anno. Stavolta sono: “Donne oggi”, “Carpe diem – Cogli l’attimo”, “L’essenziale”, “Ridiamo un po’: foto comiche” e “Foto di interni (appartamenti, uffici, chiese...)”.

Commentano gli organizzatori: «Ripartiamo soddisfatti dei risultati degli anni scorsi, una certa ripartenza post-pandemica che si intravede. Speriamo di continuare a ricevere opere valide, belle, come sempre, soprattutto di continuare a conoscere, incontrare e rincontrare stupende persone, l’aspetto più bello dell’iniziativa, che vuol restare finestra mellanese aperta sul mondo. Gli scritti vogliono sempre più essere aperti ad ogni lingua e dialetto. Le sezioni fotografiche son state ancora scelte tra temi più facili, che riteniamo abbordabili per tutti, ed altri più impegnativi, che richiedono maggiore sforzo creativo e vogliono essere stimolanti. Non escludiamo di organizzare, magari in primavera, almeno una serata di lettura nel Circolo. Sicuramente organizzeremo anche la solita sezione esterna, non competitiva, per giovanissimi, di Invito alla scrittura, magari da riproporre anche nella festa frazionale di luglio».

Per informazioni sui bandi telefonare al 340.3761714 o scrivere alla e-mail adriano.toselli@libero.it o a Adriano Toselli, Via Bisalta 188, Spinetta di Cuneo (quest’ultimo recapito dove anche spedire le opere).

Adriano Toselli