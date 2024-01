BORGO/ Lo sponsor cuneese Bongioanni supporta il ciclismo femminile BePink

CUNEO CRONACA - Per BePink, il 2024 sarà un anno agonistico ricco di novità. La formazione lombarda affronterà, infatti, la sua tredicesima stagione in gruppo con un roster in gran parte rinnovato, ma non solo: ad accompagnarla in questo viaggio ci sarà Bongioanni, produttore italiano di sistemi per la climatizzazione dal 1907, nuovo title sponsor del team che assume, quindi, il nome di BePink-Bongioanni.

Bongioanni, marchio storico riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, oggi è una realtà moderna, specializzata nel comfort domestico e professionale. Negli stabilimenti di Borgo S. Dalmazzo, in provincia di Cuneo, e Legnago (VR) si producono caldaie, pompe di calore, scalda acqua e sistemi orientati alle energie rinnovabili e al risparmio energetico.

Un ritorno in grande stile, quello di Bongioanni, allo sport professionistico (dal Torino Calcio al Basket Milano, al Volley Cuneo negli anni ’90) ed al ciclismo, dopo aver dato il nome alla squadra Brunero-Bongioanni e più recentemente come Main Sponsor della Granfondo La Fausto Coppi.

“Una passione, quella per lo sport e per il ciclismo – ha dichiarato Flavio Borgna, A.D di Bongioanni – che ci ha sempre visto protagonisti di grandi imprese. Il ciclismo femminile, oltre ad essere in grande espansione, anche in termini di visibilità, incarna valori nei quali ci riconosciamo pienamente. Al team BePink ci unisce la ricerca dell’eccellenza, l’orgoglio per l’italianità, la vocazione ecologista e lo spirito di sacrificio nel raggiungere i risultati. Siamo convinti che il team saprà rappresentarci al meglio in Italia e all’estero.”

“Siamo onorati e felicissimi che Bongioanni abbia deciso di dare fiducia alla squadra e sposare il nostro progetto – ha detto il Team Manager di BePink Walter Zini – Ad accomunarci è non solo la passione per le due ruote, ma anche una filosofia che si fonda sul rispetto per la tradizione e sull’entusiasmo per il futuro. Siamo ansiosi di iniziare questa nuova avventura che, crediamo, ci saprà regalare delle belle emozioni e soddisfazioni".