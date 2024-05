Borgo di Vino in tour fa tappa a Neive: la kermesse del buon bere tra i luoghi più suggestivi d'Italia

CUNEO CRONACA - Sarà il borgo di Neive, nel cuore delle Langhe, a raccogliere il testimone della terza tappa di Borgo diVino in Tour 2024, rassegna enologica organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia, MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia, e promossa dall’Associazione “l Borghi più belli d’Italia”.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio il Comune di Neive, certificato tra “I Borghi più belli d’Italia”, sarà teatro del terzo appuntamento (dopo Egna in Trentino-Alto Adige e Bard in Valle d’Aosta) del tour itinerante in giro tra i borghi italiani più rappresentativi della produzione vitivinicola nazionale. Neive è uno dei quattro Comuni titolati a produrre Barbaresco DOCG, il più elegante dei vini a base Nebbiolo, assieme ai Comuni di Barbaresco, Treiso e Alba ed è noto anche come “il Borgo dei 4 vini” per le sue 4 punte di diamante: Barbaresco, Barbera, Dolcetto e Moscato. Nella tre-giorni dedicata al buon bere, i visitatori avranno la possibilità di vivere e ammirare il suo fascino grazie a un’esperienza immersiva nel vino, nella cultura locale e nella bellezza.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio, in via Cocito a Neive, si snoderà un percorso di degustazione con circa 30 cantine provenienti da diverse regioni italiane come Veneto, Molise, Lazio e Sicilia. Un percorso lungo 100 etichette che sarà arricchito da diversi eventi ricchi di sorprese. Sarà possibile partecipare al primo Wine Mistery Game: Intrighi in bottiglia. Tra enigmi e prove, monumenti e storia locale, potrete scoprire Neive sotto una nuova luce. E anche la storia sarà protagonista con la possibilità di passeggiare per il borgo con visite guidate tra chiese, caseforti e ville barocche (info QUI).

Tre giorni dedicati al gusto e alla bellezza offriranno ai wine lovers l'opportunità di scoprire i vini e i vitigni delle diverse regioni, presentati direttamente dai produttori in ambienti suggestivi scelti tra i "Borghi più belli d'Italia". I profumi e i gusti saranno protagonisti anche in un’area gastronomica dove il pubblico potrà deliziarsi con piatti della tradizione locale, tra bergera, agnolotti al plin e il brasato. Tra i punti di forza di Borgo diVino anche il suo percorso nazionale, che farà della degustazione un momento didattico e di avvicinamento alle eccellenze enogastronomiche italiane. Questa edizione neivese, poi, si tingerà di giallo perché celebrerà il passaggio del tour de France a Neive, il 1° luglio, con l’accensione della torre in giallo e il posizionamento di schermi su cui verrà presentato l’evento: “Borgo di vino in tour… de France”.

Come funziona l’evento

Borgo diVino in tour si svolgerà in via Cocito:

Venerdì 10 maggio dalle 18.00 alle 23.00

Sabato 11 maggio dalle 12.00 alle 23.00

Domenica 12 maggio dalle 12.00 alle 22.00

Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di 18 euro comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito www.borgodivino.it/neive oppure direttamente in loco.

I migliori abbinamenti gastronomici

Un’area dell’evento sarà dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia. L’iniziativa rientra nel progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione. Le specialità gastronomiche potranno essere acquistate direttamente in loco.

Le dichiarazioni

“Borgo DiVino in tour fa 20 tappe attraverso il buon gusto dei vini tipici che sono il frutto della sapienza contadina secolare e, a volte, millenaria. Centinaia di vini che vengono portati in 20 piazze di 20 tra ‘I Borghi più belli d’Italia’, sapientemente selezionati e presentati da una società di giovani imprenditori che si sta affermando sul mercato e che collabora con I Borghi più belli d’Italia, con piena soddisfazione reciproca, ormai da diversi anni – dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “ I Borghi più belli d’Italia” –. Il format offre ai viaggiatori interessati la possibilità di scoprire tipicità e cultura in luoghi dove il fascino dell'antico si sposa perfettamente con la contemporaneità”.

“Borgo DiVino in tour negli ultimi anni si è affermato come uno degli eventi enogastronomici più partecipati in Italia – dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO, BU Events di Valica S.p.a –. L’obiettivo ambizioso è superare le 60 mila presenze, coprendo tutte le regioni italiane attraverso 20 tappe in 20 borghi, in un evento che durerà 60 giorni. Borgo DiVino si distingue per la sua capacità di valorizzare l’enogastronomia, la componente turistica e le produzioni vitivinicole italiane in tutte le sue componenti”.

L’Amministrazione comunale di Neive ha ribadito l’adesione convinta e naturale alla terza edizione dell’iniziativa, esprimendo apprezzamento per un evento capace di suscitare l’interesse del pubblico e di rappresentare un’esperienza immersiva nell’enogastronomia, non solo locale grazie ai 4 vini D.O.C e D.O.C.G, ma anche a livello nazionale per merito del dialogo proficuo con l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”. L’Amministrazione si è anche soffermata sull’aspetto culturale della manifestazione che permette una sosta unica tra le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Neive.