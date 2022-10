BORGO/ Asili nido e "agri-tata", le famiglie ora possono ricevere un rimborso parziale

CUNEO CRONACA - Il Comune di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, indice un bando per la restituzione parziale delle spese sostenute nell’arco dell’anno 2022 per la frequenza di asili nido, micronidi, tagesmutter, agri-tata o nidi in famiglia. (Clicca QUI per il bando)

Il bando è rivolto esclusivamente ai residenti, con figli di età compresa tra i 3 e i 36 mesi che abbiano frequentato o stiano frequentando strutture rientranti nella tipologia menzionata. Non rientrano quindi tra le strutture ammissibili, in base a quanto stabilito dalle note metodologiche del Ministero dell’Interno, i centri di custodia oraria (baby parking), le sezioni primavera, né il nido comunale I Cuccioli, in quanto già destinatario di altri finanziamenti.

E’ possibile presentare domanda tra il 31 ottobre e il 9 dicembre 2022.