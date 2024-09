BORGO/ "Anziani in-forma", concluso l'anno di attività per il benessere over65

CUNEO CRONACA - Si è svolta con grande partecipazione, presso il Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo, la festa conclusiva del progetto “Anziani in-forma”, che ha chiuso un anno ricco di attività rivolte alle persone over 65 di Borgo San Dalmazzo e della Valle Stura.

Dopo un primo momento dedicato alla socializzazione, volto a rafforzare la conoscenza attraverso le attività proposte sul territorio della Valle e nella città di Borgo, alcuni partecipanti, insieme ai conduttori delle iniziative e alle educatrici che hanno coordinato il progetto (Alessia Bagnis e Marta Demontis), hanno illustrato questo anno di lavoro, che ha visto coinvolte numerose persone in molteplici proposte progettuali. Da tutti i racconti è emersa la voglia di partecipazione, di mettersi in gioco e di socializzazione dei partecipanti.

Inoltre, gli “anziani in-forma” hanno espresso grande interesse per le azioni intraprese con il progetto, che hanno permesso loro di apprendere nuove competenze, conoscere i servizi forniti dagli enti territoriali, prendersi cura gli uni degli altri e restituire del tempo ai pari e alla comunità. È stato sottolineato come l'impatto del progetto sulla salute degli anziani sia stato effettivamente concreto, soprattutto in termini di prevenzione e promozione del benessere.

Il pomeriggio è poi proseguito con l’intervento del presidente dell’Unione Montana Valle Stura, Loris Emanuel, della sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, e dell’assessora alla terza età, Michela Galvagno, i quali hanno espresso grande apprezzamento per i risultati del progetto e la volontà di proseguire su questa strada, testimoniata anche dalla ricandidatura dell’Unione Montana Valle Stura al bando della Regione Piemonte riguardante il “Piano di invecchiamento attivo”.

Prima del rinfresco finale, c’è stato spazio per la presentazione dei dati raccolti da Eclectica+, dai quali è emersa l’importanza delle attività per i partecipanti, sia dal punto di vista del benessere personale che da quello socializzante. Insomma, un bel modo per rimanere in forma anche nella terza età!

Il progetto “Anziani in-forma” è promosso dall’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, la Cooperativa Sociale Emmanuele, Insieme Diamoci una Mano ODV Valle Stura ed Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa Sociale S.R.L., ed è finanziato dalla Regione Piemonte.