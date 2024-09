Bisalta Trail 2024: nuove sfide e percorsi l'8 settembre a Boves

CUNEO CRONACA - Domenica 8 settembre, l'attesissimo Bisalta Trail dell'associazione Boves Run tornerà ad animare piazza Italia a Boves per la sua sesta edizione.

Quest'anno, il Bisalta Trail si arricchisce con un nuovo percorso Ultra Trail di 47 km, che si aggiunge alle distanze già apprezzate di 16 km e 30 km.

Programma delle gare:

Ultra Trail 47 Km Ore 5:50: Briefing Ore 6:00: Partenza

Trail 30 Km Ore 8:50: Briefing Ore 9:00: Partenza

Short Trail 16 Km Ore 9:20: Briefing Ore 9:30: Partenza



Partenza e arrivo delle gare saranno in piazza Italia, Boves.

Iscrizioni:

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 5 settembre alle ore 23:59 e possono essere effettuate tramite le seguenti modalità:

Online: sul sito WEDOSPORT.

In negozio: presso Il Podio Sport di Cuneo, consegnando il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito boves.run), una copia del certificato medico e pagando in contanti o tramite Satispay.

Partecipazione:

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti, di qualsiasi nazionalità, in possesso di un certificato medico sportivo per attività agonistica con dicitura "atletica leggera" in corso di validità e che abbiano compiuto il 18º anno di età. Per partecipare all'Ultra Trail di 47 km e al Trail di 30 km, è necessario un buon livello di allenamento.