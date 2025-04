Bel tempo fino a venerdì in Granda: nel weekend in arrivo nuove piogge

CUNEO CRONACA - Fino a venerdì sera il Piemonte rimarrà sotto l'influsso di correnti asciutte che garantiranno condizioni stabili e ben soleggiate. Ma il tempo è destinato a cambiare. Sabato, un minino in quota si muoverà rapidamente dalla Francia verso il Piemonte causando un generale peggioramento del tempo.

Secondo quanto comunicato da Arpa Piemonte, dalle ore centrali si attiveranno rovesci deboli sparsi sui settori alpini, poi nel corso del pomeriggio si avranno piogge diffuse a carattere via via più continuo e persistente, localmente moderate, che interesseranno anche le zone di pianura adiacenti fino a domenica mattina.

Il successivo allontanamento del minimo favorirà una parziale attenuazione dei fenomeni da domenica pomeriggio, ma saranno ancora possibili rovesci sparsi sulla regione.

Venerdì 25 aprile

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti sparsi a ridosso delle creste alpine nordoccidentali nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio locali addensamenti sui settori alpini occidentali compresi tra Val Susa e Val Maira. Dalla sera foschie e locali nebbie sulle pianure orientali.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento fino a 2600-2700 metri.

Venti: deboli o moderati in montagna, da nord-ovest sulle Alpi e da nord su Appennino e quote collinari, deboli variabili in pianura. Locali condizioni di foehn sulle zone alpine di alta valle e in pianura su Verbano, Novarese e Vercellese.

Sabato 26 aprile

Nuvolosità: al mattino poco nuvoloso; dal pomeriggio nubi in aumento con addensamenti più consistenti nelle vallate alpine fino ai primi tratti pianeggianti adiacenti. Fino all'alba foschie e locali nebbie sulle pianure orientali.

Precipitazioni: dalle ore centrali lieve instabilità con rovesci sparsi sulla fascia montana e pedemontana alpina; nel corso del pomeriggio intensificazione con piogge moderate diffuse, a carattere più continuo e persistente, in graduale estensione alle pianure adiacenti. Quota neve sui 2400 metri, in calo nel corso del pomeriggio fino a 2000-2200 metri.

Zero termico: in aumento sui 2700-2800, in calo in serata sui 2500 metri.

Venti: al mattino deboli, da ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, in pianura variabili. Su rilievi e zone collinari, intensificazione nel pomeriggio fino a moderati e rotazione da sud-est; in pianura rinforzi e rotazione da nord-est dalla sera.

Domenica 27 aprile

Nuvolosità: al mattino nuvoloso, con parziali schiarite nel pomeriggio.

Precipitazioni: al mattino deboli diffuse nelle vallate alpine fino ai primi tratti di pianura adiacenti, con valori moderati tra Biellese e Verbano e picchi localmente anche forti tra Torinese e Cuneese. Parziale attenuazione dalle ore centrali, con deboli rovesci sparsi. Quota neve sui 1800-2000 metri.

Zero termico: in lieve calo fino al primo mattino sui 2200-2300 metri, poi in rialzo sui 2400-2500 metri.

Venti: moderati tra est e sud-est a tutte le quote, con rinforzi estesi su tutte le pianure.