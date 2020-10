BEINETTE/ C'è già voglia di Natale in paese: aperte le iscrizioni ai "Presepi in Crusà"

ADRIANO TOSELLI - Nuovo comunicato, già «natalizio» arriva dai sempre attivi «Animatori dell’Oratorio» beinettesi. «Nonostante quest'anno così particolare, abbiamo deciso di riproporre per il quarto anno consecutivo l'esposizione dei presepi in Crusà.

L'apertura seguirà le linee guida ministeriali per la prevenzione del contagio, sarà nostra precauzione annullarla nel caso venissero a mancare le condizioni minime di sicurezza. Si svolgerà dal 19 dicembre al 6 gennaio nella chiesa della “Confraternita di Santa Croce”, detta “Crusà” (Beinette, Via Roma 8), cornice sempre ideale.

Quest'anno verranno premiati i presepi secondo quattro categorie: adulti, famiglie, bambini e scuole. Le premiazioni dei migliori presepi per ogni categoria si svolgeranno mercoledì 6 gennaio. Per poter esporre la propria opera è necessario iscriversi contattando (solo tramite whatsapp) il numero 338.3000700, Giulia Gautero.

La partecipazione è libera, aperta a tutti e gratuita. Al momento dell'iscrizione sarà necessario comunicare le dimensioni del presepio, la necessità o meno di allaccio alla linea elettrica, le proprie credenziali (chi lo ha realizzato) e la categoria nella quale si vuole partecipare. Le iscrizioni termineranno giovedì 3 dicembre. Le opere potranno essere consegnate o montate in loco sabato 12 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30 (o in altro orario concordato con gli organizzatori).

Per qualsiasi altra informazione riguardante l'esposizione non esitate a telefonare al 340.2247474, Francesco Musso. Aspettiamo le vostre opere e vi chiediamo una mano nel far girare la locandina ai vostri conoscenti». https://www.facebook.com/GruppoAnimatoriBeinette

I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi materiale e tecnica, rispettosi del «tema sacro». L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e della Banca di Caraglio, rientra nel circuito «Presepi in Granda».

