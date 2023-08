"Bat night" a Caramagna: alla scoperta dei chirotteri con l'esperto Roberto Toffoli

CUNEO CRONACA - Venerdì 1° settembre a Caramagna Piemonte, a partire dalle ore 20.45 e presso la Sala Consigliare adiacente alla Biblioteca (Via L. Ornato 34), si svolge la “Bat night”, una serata alla scoperta dell'affascinante mondo dei pipistrelli. Roberto Toffoli, presidente dell'Associazione per lo studio e la protezione dei chirotteri e l'ambiente Chirosphera, proporrà informazioni e curiosità su questi affascinanti mammiferi. La partecipazione è gratuita e non occorre prenotare; si consiglia di indossare abbigliamento adatto alle condizioni notturne e di portare con sé una torcia. L’evento, organizzato in collaborazione con il Parco del Monviso, è inserito nel calendario delle “Sere d'estate”, a cura dell’Associazione Cara Biblioteca di Caramagna Piemonte e con il patrocinio del Comune di Caramagna Piemonte.

La serata prenderà il via con una videoproiezione della durata di circa 45 minuti, un affascinante viaggio nel mondo dei pipistrelli nel quale verrà data particolare attenzione ad aspetti di ecologia, biologia e conservazione dei chirotteri e saranno descritte le principali specie presenti in Piemonte e nel Bosco del Merlino, che si trova nelle adiacenze di Caramagna. Dopo la proiezione, l'appuntamento prosegue con una passeggiata notturna nel proprio suggestivo Bosco del Merlino, dopo lo spostamento in auto con mezzi propri dei partecipanti. Grazie ad un bat detector, uno strumento che rende udibili i segnali di ecolocalizzazione emessi dai pipistrelli, si potranno ascoltare i suoni che questi affascinanti mammiferi utilizzano per orientarsi e cacciare nel buio.