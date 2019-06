BARGE/ Valorizzare le filiere energetiche sostenibili: giovedì il workshop ispirato alle innovazioni leonardiane

Continuano gli eventi allestiti dal Comune di Barge per ricordare Leonardo Da Vinci a cinquecento anni dalla morte.

Giovedì 20 giugno dalle ore 10 si svolge, nei locali dell’Alter Hotel di Barge il workshop Valorizzazione del territorio: comunità energetiche e teleriscaldamento.

Lo spirito d’innovazione di Leonardo e la sua volontà di valorizzare il territorio piemontese è fonte di ispirazione per tutti gli stakeholder che si pongono obiettivi di sviluppo e di efficienza in tale area.

L’appuntamento è organizzato da Edison, tra i principali operatori privati impegnati nella collaborazione con il territorio, ed è l’occasione per parlare di comunità energetiche locali, novità normativa introdotta dalle direttive europee e di prossima implementazione in Italia, ma già spinta concreta in Regione Piemonte.

Indipendenza energetica, efficienza delle risorse, ruolo dei prosumer, ruolo delle reti e delle infrastrutture energetiche, creazione di indotto sul territorio: questi i temi in agenda in un workshop che intende illustrare le possibili soluzioni per la valorizzazione del patrimonio e la riqualificazione del territorio attraverso la creazione di comunità e filiere energetiche sostenibili e innovative.

La partecipazione è libera.

L’allestimento e l’organizzazione del calendario di appuntamenti organizzati per ricordare Leonardo Da Vinci a cinquecento anni dalla morte sono state curate dal Comune di Barge con il sostegno della Regione Piemonte e in qualità di Capofila della Convenzione tra i Sei comuni del Mombracco, che comprende anche Envie, Paesana, Revello, Rifredddo e Sanfront. Il calendario è inserito nel programma di iniziative “Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro”, coordinato dalla Città di Torino per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci.

Il programma degli eventi leonardiani prosegue sabato 29 giugno con Barge e la montagna di Leonardo, la visita guidata condotta da Guide GAIA e inserita nel programma di Gran Tour alla mostra Leonardo presso i locali dell’ex-officina ferroviaria, al convento della Trappa, allo spazio espositivo allestito in occasione dei restauri degli affreschi rinvenuti, e percorso alla scoperta della città Barge. Nella serata delal stessa giornata si tiene inoltre, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, Postludi per Leonardo - Musiche antiche per tromba e organo, concerto di musica antica per tromba e organo. All’organo il Maestro Mauro Maero e Silvia Depetris, alla tromba il Maestro Marco Bellone.

Si ricorda inoltre che domenica 16 giugno alle ore 16 presso l’Ex Officina Ferroviaria verrà presentato il catalogo della mostra “Leonardo Homo Sine Tempore”: per l’occasione sarà allestito un mercatino dei prodotti Slow Food a partire dalle 15.30 e, a seguito della presentazione del catalogo, verrà proposto un “Apritivo” su tavola a cura della Comunità Slow Food “Dal Bracco al Viso. Natura cibo e cultura nella Valle dell’Infernotto”.

La mostra sarà visitabile fino al 3 luglio dalle ore 10 alle ore 19 nei fine settimana, su prenotazione in altre date e orari (tel. 349.6275879). L’ingresso è a pagamento: intero € 5, ridotto under 18 e over 65 € 2,50, gratuito Abbonamento Musei.

Il calendario dei prossimi eventi

Giovedì 20 giugno 2019 ore 10-16

Barge - Alter Hotel, piazza Stazione 1

Valorizzazione del territorio: comunità energetiche e teleriscaldamento

Lo spirito d’innovazione di Leonardo e la sua volontà di valorizzare il territorio piemontese è fonte di ispirazione per tutti gli stakeholder che si pongono obiettivi di sviluppo e di efficienza in tale area. Workshop che intende illustrare le possibili soluzioni per la valorizzazione del patrimonio e la riqualificazione del territorio attraverso la creazione di comunità e filiere energetiche sostenibili e innovative.

Sabato 29 giugno 2019 dalle ore 9

Barge

Barge e la montagna di Leonardo

Visita guidata condotta da Guide GAIA e inserita nel programma di Gran Tour alla mostra Leonardo presso i locali dell’ex-officina ferroviaria, al convento della Trappa, allo spazio espositivo allestito in occasione dei restauri degli affreschi rinvenuti, e percorso alla scoperta della città Barge.

Sabato 29 giugno 2019 ore 21

Barge - Parrocchia di San Giovanni Battista, piazza San Giovanni

Postludi per Leonardo - Musiche antiche per tromba e organo

Concerto di musica antica per tromba e organo. All’organo il Maestro Mauro Maero e Silvia Depetris, alla tromba il Maestro Marco Bellone.

Domenica 30 giugno 2019 dalle ore 9

Martiniana Po e Sanfront

Leonardo, le Alpi, la Geologia

Escursione guidata condotta da ASD Vesulus, con visita al museo geologico del Piropo, per parlare della geologia delle Alpi e del legame con Leonardo. Successiva escursione al sito di arte rupestre di Roca d'la Casna, e al villaggio di Balma Boves.

Martedì 2 luglio 2019

Barge - Ex officine ferroviarie, piazza Stazione 4

Convegno “Mombracho sopra Saluzo – La montagna di Leonardo” – Il paesaggio come risorsa del territorio

La giornata sarà così articolata:

mattino: convegno con relatori esperti nel settore, tra i quali il Prof. Aimaro Isola, l’Arch. Paolo Pejrone e Responsabili del Settore Paesaggio della Regione Piemonte

pomeriggio: visita alla Certosa del Mombracco, ai siti di cava, alla vigna sperimentale realizzata sul Mombracco a cura di Arch. Paolo Pejrone e dott. Mauro Camusso, con un vitigno di malvasia riconosciuto come caratterizzante la vigna di Leonardo a Milano; visita ai punti di belvedere del Mombracco e conclusione lavori presso la sala capitolare.

Curatore scientifico: Prof. Maurizio Gomez, Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura

Il convegno, aperto a tutti, prevede il riconoscimento di crediti formativi per gli ordini di architetti, ingegneri, agronomi, geologi e geometri.

Sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 dalle ore 9

Rifreddo e comuni del Mombracco

L’anello di Leonardo – giro del Monte Bracco

Escursione guidata condotta da ASD Vesulus alla scoperta del Monte Bracco.

Info: www.comune.barge.cn.it; tel. 0175.347601.