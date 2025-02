Bando SRE04: 150mila euro per nuove imprese nel territorio del Gal Mongioie

SERGIO RIZZO - Ci sarà tempo fino alle 13 del 14 marzo 2025 per partecipare al bando SRE04, che mette a disposizione 150 mila euro per le persone fisiche che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale con sede operativa nell’area del GAL, oppure per microimprese di recente costituzione operanti sempre all’interno del territorio di competenza del GAL Mongioie.

Si tratta del primo intervento della strategia di sviluppo locale 2023/2027, pensato per supportare nuove imprenditorialità nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali, dell’offerta turistica, della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e architettonico, e della promozione ambientale, con particolare riguardo all’economia circolare e alla bioeconomia.

“Una straordinaria opportunità di crescita per coloro che vorrebbero mettersi in proprio ma che non hanno ancora trovato il coraggio di farlo” – commenta il presidente del GAL Mongioie, Mario Bovetti. “La misura SRE04, infatti, mette a disposizione un contributo economico fondamentale per la creazione d’impresa, favorendo altresì lo sviluppo concreto del territorio che ci circonda.

Grazie al sostegno della Regione Piemonte, sarà possibile accedere gratuitamente al percorso preventivo di “Mettersi in proprio”, finalizzato a valutare e rafforzare la propria idea imprenditoriale attraverso l’elaborazione di un business plan professionale. La conferma tangibile di quanto la sinergia istituzionale esista, funzioni e sia a completa disposizione dei singoli”.

Per eventuali informazioni e dettagli specifici sul bando, è possibile contattare gli uffici del GAL Mongioie all’indirizzo info@galmongioie.it.

Sergio Rizzo