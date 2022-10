Banca Territori del Monviso dona tute, giacche, pantaloni e scarpe alla Protezione civile

CUNEO CRONACA - Sono 25 i membri della Protezione Civile della Squadra di Sant’Albano Stura, facenti parte del Gruppo intercomunale del fossanese, che hanno ricevuto la nuova divisa acquistata interamente da Banca Territori del Monviso. “La divisa è standard, omologata dalla Regione ed è importante che sia ben visibile durante la notte – raccontano i coordinatori Sergio Bottero e Valerio Bertolino -. Siamo contenti di poter distribuire le nuove giacche, i pantaloni, le scarpe, le tute, le polo, tutte rinnovate, per continuare a svolgere il nostro lavoro sul territorio”.

Dal 2000 infatti il Gruppo interviene sia durante i momenti di emergenza che organizzando corsi di formazione per la cittadinanza, oltre che per i membri della Protezione Civile, per aumentare la sicurezza durante l’utilizzo dei presidi durante gli interventi. Trombe d’aria, allagamenti, incidenti stradali, eventi, manifestazioni, la Protezione Civile viene chiamata per soccorrere e per vigilare in diverse situazioni. Il gruppo di Sant’Albano Stura è composto da molti giovani, con molte competenze diverse e di alto livello. Durante il Covid sono stati 155 gli interventi in un solo anno, che hanno interessato la Protezione Civile, impegnata a consegnare farmaci e dispositivi medici, oltre che tamponi. Ancora oggi riforniscono, per conto della Regione Piemonte, le Rsa del territorio.

“Banca Territori del Monviso è lieta di poter sostenere realtà così importanti che contribuiscono a mantenere in sicurezza il territorio e i suoi abitanti” commentano il presidente Alberto Osenda e il consigliere Alessio Damilano, presenti alla consegna ufficiale delle divise nella filiale di Sant’Albano Stura. “La nostra banca ha cambiato nome, ma i valori e le persone che la compongono sono sempre gli stessi – concludono Osenda e Damilano – e per noi Sant’Albano Stura rimarrà sempre sede storica e parte fondante delle nostre radici”. Anche il sindaco Giorgio Bozzano di Sant’Albano Stura, insieme a tutti i componenti del Gruppo di Sant’Albano, ha ringraziato la Banca Btm per aver sostenuto la Protezione Civile.