Banca e Fondazione Crs insieme al Mutuo Soccorso per ricostruire le aree bimbi a Limone

CUNEO CRONACA - Banca e Fondazione CRS, insieme alla Società Mutuo Soccorso Operai di Savigliano nello scorso mese di ottobre hanno provveduto a lanciare una sottoscrizione destinata a sostenere un progetto di ricostruzione presso le aree colpite dall’alluvione che ha devastato le valli cuneesi.

Nel contempo hanno preso contatto con il Comune di Limone Piemonte, uno dei più colpiti nel territorio in cui opera la Cassa di Risparmio di Savigliano ed insieme agli amministratori locali è stato individuato come progetto realizzabile la ricostruzione delle aree giochi per i bambini andate completamente distrutte.

Alle donazioni dei singoli sottoscrittori Banca e Fondazione CRS hanno integrato un proprio intervento di 10.000 euro in modo da garantire la sostenibilità del progetto.

Per chi volesse ancora contribuire, si potrà effettuare il versamento entro il 17 dicembre, con l’obiettivo di far arrivare a destinazione il sostegno entro Natale e donare ai bambini del luogo ed a quelli che ci auguriamo torneranno presto in vacanza a Limone, la promessa di poter ricominciare presto a giocare.

Le donazioni possono effettuate entro il 17 dicembre sul conto corrente istituito presso la Banca CRS S.p.A. utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN:

IT37L0630546851000010159460

Intestazione:

SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO OPERAI PRO ALLUVIONATI PROV. CUNEO