Bacco&Orfeo: vent'anni di musica e vino tra le colline di Langhe e Roero

CUNEO CRONACA - Ventesima edizione per Bacco&Orfeo, i Concerti della domenica di Alba e Bra, la suggestiva rassegna di Alba Music Festival con la direzione di Giuseppe Nova, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, che celebra l’incontro tra il dio della musica e quello del vino. Un’idea nata per festeggiare la primavera con la socialità e la convivialità che la musica ispira ed accompagna. I dodici concerti si svolgeranno come tradizione per sei domeniche consecutive dal 30 marzo al 4 maggio: alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, e al pomeriggio, alle ore 16,30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara.

Saranno straordinarie occasioni per trascorrere un’intera giornata tra Langhe e Roero all’insegna della musica, con artisti di notorietà internazionale e repertori di grande interesse. I concerti saranno introdotti dal musicologo Dino Bosco e quelli del mattino di Alba, saranno seguiti da un calice di vino: un’occasione conviviale d’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte.

Dice Giuseppe Nova, direttore artistico: «Con le luci e i profumi che anticipano la primavera, inizia la rassegna Bacco&Orfeo quest’anno al traguardo delle venti edizioni. Inizia così l’attività annuale di Alba Music Festival, che come consuetudine proporrà oltre 80 concerti da marzo a dicembre, tra la città e le colline, in una festa musicale che celebra l’armonia e il territorio».

Quest’anno Bacco&Orfeo è anticipata dai quattro appuntamenti, sempre domenicali, intitolati Musica&Storie, una novità che rafforza questo compleanno proponendo, con carattere salottiero, l’esplorazione storica e divulgativa di quattro tematiche musicali. Un ulteriore tassello per quella che è diventata una delle più reputate e manifestazioni italiane, che accompagna il territorio di Langhe e Roero nel suo costante e crescente gradimento e reputazione internazionale.

Gli artisti di questa edizione presenteranno, come di consueto, una programmazione varia ed accattivante, con gemme di grande interesse e repertori anche inconsueti. Si inizia il 30 marzo con la pianista polacca Joanna Trzeciak (nella foto), virtuosa e appassionata musicista, che proporrà, oltre alle opere del suo conterraneo Fryeryc Chopin, la celebre sonata “La Tempesta” di Beethoven e lavori di Rachmaninov e Prokof’ev. Ancora il pianoforte per i due concerti del 6 aprile intitolati Voci dell’anima con la pianista Moira Michelini, in un percorso emozionale tra secoli e stili, con opere di Bach, Marcello, Scarlatti, Lulli e Nino Rota.

Un trio d’eccezione per il 13 aprile: la violinista coreana Mi-Sa Yang, con una formazione tra il Giappone e Parigi, Primo Premio al Concorso internazionale Yehudi Menuhin per giovani violinisti e ora assistente al Conservatorio Superiore di Parigi. Con lei il clarinettista Nicola Bulfone e il pianista Andrea Rucli, in un programma intenso che comprende i celebri “Contrasti” di Bèla Bartok, scritti su commissione di Benny Goodman e del violinista Joseph Szigeti, che mettono in rilievo atmosfere di grande energia, con artifici sonori, colori e timbriche estreme.

Il 20 aprile un concerto barocco per la domenica di Pasqua, con Gli Archi del Macrino, il soprano coreano Sang Eun Kim e il flauto solista di Giuseppe Nova, su pagine di Vivaldi ed un Concerto di grande virtuosismo scritto dal più celebre figlio di Johann Sebastian Bach, Karl Philipp Emanuel. Il Duo Fortecello per i due programmi di domenica 27 aprile con la violoncellista franco-polacca Anna Mikulska e il pianista franco-spagnolo Philippe Argenty: al mattino un programma interamente dedicato alla musica spagnola, tra Granados, de Falla e Cassadò, per sfociare al pomeriggio in un Tour du monde, un viaggio di grandi passioni tra Chopin, Saint-Saëns, Fazil Say e Philip Glass.

La ventesima edizione di Bacco&Orfeo termina domenica 4 maggio con una Serenata romantica: due virtuosi spagnoli, Joaquin Palomares al violino e Carlos Apellaniz al pianoforte, ci accompagnano in un programma d’atmosfera dedicato al salotto musicale dell’ottocento, tra pagine celebri di Kreisler, Massenet, Dvoràk e Chopin.

Le cantine ospiti dell’edizione 2025 saranno: Cascina Corte di Dogliani (CN), Cantine Delibori di Calmasino di Bardolino (VR), Azienda Agricola Monviert di Cividale del Friuli (UD), Cantina Vignuolo di Andria (BT), Cantine Birgi di Marsala (TP) e il Mu Vermouth di Torino. Le degustazioni saranno accompagnate dai prodotti Roero Gris di Santa Vittoria D'Alba.