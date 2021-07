Avvistamento notturno a Rivoira di Boves di un raro esemplare di istrice

CUNEO CRONACA - Un esemplare di istrice (Hystrix cristata) è stato osservato nei giorni scorsi a Rivoira di Boves, in provincia di Cuneo, mentre vagava di notte nei boschi alla ricerca di cibo. La segnalazione è stata fatta alla Polizia faunistico ambientale della Provincia perchè si tratta di un avvistamento molto raro per il nostro territorio. Roditore della famiglia degli istricidi diffuso in Italia centro-meridionale, soltanto di recente l’istrice ha raggiunto una certa espansione verso il nord del Paese, giungendo fino alla Liguria e al Piemonte sud-occidentale.

Erano già pervenute alcune precedenti segnalazioni, non confermate da immagini fotografiche, nella zona del Braidese e Fossanese. Ora ci sono delle immagini video. L’istrice è un animale vegetariano con abitudini notturne e non è pericoloso per l’uomo, se non disturbato. Era una specie presente dall’epoca del Pleistocene, confermata da ritrovamenti fossili e sembra che sia stato reintrodotto in Italia dai romani, a seguito della sua estinzione.

(Foto tratta dal sito della Provincia di Cuneo)