Avventura himalayana su due ruote: i cuneesi Elisa e Giorgio raccontano il loro Nepal

CUNEO CRONACA - Venerdì 28 febbraio, alle 18, presso l’Open Baladin di Cuneo (Piazza Foro Boario), si terrà il talk “La vita himalayana in bianco e nero tra quotidianità e ottomila”. I due protagonisti, Elisa Roux e Giorgio Emanuel, dialogheranno con Stefano Zago raccontando il loro viaggio in bicicletta attraverso il Nepal e le ragioni della loro scelta. L’evento, organizzato da “Cuneo Bike Festival” e “InsiAmo”, è parte della rassegna del Comune di Cuneo “8 marzo è tutto l’anno”. In concomitanza, dal 22 febbraio al 9 marzo, sempre presso gli spazi dell’Open Baladin, sarà visitabile una mostra fotografica con 23 scatti di Elisa Roux dedicati al viaggio in Nepal, dal titolo “La vita himalayana in bianco e nero tra quotidianità e ottomila”. Il talk è ad ingresso libero con prenotazione su Eventbrite QUI.

Il viaggio di Elisa Roux e Giorgio Emanuel è stato un vero e proprio tour dell’Annapurna: un percorso di 278 chilometri con 11.000 metri di dislivello, affrontato tra il 28 ottobre e l’8 novembre 2023. Partendo da Kathmandu, i due hanno attraversato paesaggi diversi: la frenesia urbana della capitale, i villaggi immersi nella giungla, le zone desertiche del Mustang e le alte vette dell’Himalaya. Il viaggio è stato una sfida sportiva e con se stessi, ma anche un’opportunità per immergersi nella cultura locale, osservare le abitudini quotidiane e confrontarsi con le difficoltà del territorio. Le biciclette, uno strumento fondamentale per gli abitanti del luogo per trasportare qualsiasi genere di merce, sono state l’elemento centrale di questo racconto e simboleggiano il lavoro e la resistenza. Durante il talk, i due protagonisti racconteranno i dettagli dell’esperienza, dalle condizioni estreme delle strade sterrate ai momenti di condivisione con la popolazione locale, offrendo uno spaccato autentico della vita in Nepal.

Elisa Roux, nata nel 1989, vive in provincia di Cuneo. Lavora come infermiera e ha una forte passione per la montagna, il buon cibo e la fotografia. Ha scoperto la bicicletta quattro anni fa e da allora il bikepacking e le gare di ultracycling sono diventati una parte fondamentale della sua vita. Durante i suoi viaggi, oltre a pedalare, ama catturare momenti e dettagli in scatti che documentano luoghi, persone ed emozioni vissute lungo il percorso. Giorgio Emanuel, nato a Cuneo nel 1981, vive a Villafalletto e lavora dal 2016 come responsabile dell’impianto di trattamento rifiuti di A2A. Appassionato di attività all’aria aperta, ha riscoperto la bicicletta nel 2018 e da allora ha abbracciato il mondo del gravel e dell’ultracycling. Per lui la bicicletta è più di un mezzo di trasporto: è un’esperienza di esplorazione, di sfida e di condivisione, soprattutto nei viaggi con Elisa. Partecipa a gare e avventure su due ruote, esplorando sentieri vicini e lontani e spingendosi sempre oltre i propri limiti.

Quello del 28 febbraio è il secondo degli appuntamenti del CNBF off 2025 che nei mesi a venire precederanno la quinta edizione del “Cuneo Bike Festival”, in programma a settembre in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità. Tra i prossimi eventi in programma una pedalata al femminile l’8 marzo in occasione della prima tappa del CCPink Piedmont Tour, la partecipazione alla quarta edizione del Terres Monviso Outdoor Festival a Saluzzo dal 14 al 16 marzo, il racconto di un viaggio in bicicletta nel Caucaso l’11 aprile, un evento targato CNBF al “Cuneo Montagna Festival” di maggio e la presenza alla 36ª edizione della granfondo ciclistica internazionale “La Fausto Coppi” del 29 giugno.