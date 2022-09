Autunno di "austerity", ma utile per i nuovi progetti: gli Astri di ottobre interpretati da Fiorella

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di ottobre della braidese Fiorella Nemolis per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

Con l'autunno alle porte l'aria comincia a farsi frizzante e vi dà il giusto brio per cominciare nuove avventure. I progetti per la nuova stagione si affollano e si accavallano, è bene mettere ordine alle idee: la vostra mente è un po' appesantita. Ma è pressante il desiderio di mettervi alla prova ed esplorare nuovi mondi. Non lasciatevi prendere dalla smania di fare tutto e subito: una cosa alla volta. Date delle priorità, sarà più chiara la scelta da fare in campo lavoro. Siete impulsivi, schietti e in certe situazioni non brillate per diplomazia: prima di buttare tutto all'aria fermatevi a riflettere se è il caso di abbandonare o continuare il cammino intrapreso. La vostra forza è l'inventiva, siete capaci di superare gli imprevisti in modo brillante, ma non date retta a chi vi lusinga e vi spinge ad impegolarvi in progetti che mortificherebbero la vostra libertà di pensiero. Ottime prospettive per le nuove attività, favorito in particolare il settore dell'artigianato; l'arte in ogni sua forma è molto apprezzata; nel campo dello spettacolo c'è un grande fermento, giungono proposte di ingaggi importanti, per la scelta, fidatevi del vostro istinto. Il partner vi starà accanto per le decisioni importanti: l'amore è un grande sostegno. Per i single ci sono incontri intriganti: momenti di grande passione.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio

Le vostre virtù sono la pazienza, la correttezza e l'affabilità nel relazionarvi con gli altri: ispirate la fiducia che meritate. Il periodo che stiamo affrontando crea incertezze, non lasciatevi scoraggiare di fronte a qualche difficoltà che richiede solo un po' di tempo per essere superata; determinazione e costanza vi premieranno. Chi è alle dipendenze porti pazienza se non vengono accolte le richieste di aumento di salario o di avanzamento di ruolo. E' prudente non buttarsi allo sbaraglio con progetti vincolanti e con incarichi troppo gravosi: non sono problemi che non tocca a voi risolvere. La situazione economica incerta frena alcuni progetti, le spese di gestione al momento sono insostenibili. Le società di servizi sono in crescita, valutate il settore che vi è più congeniale; aumenta la richiesta di personale specializzato: se mai iscrivetevi a corsi di apprendimento o di perfezionamento. In crescita il settore che comprende tutte le arti. I mestieri stanno cambiando, servono qualifiche specifiche in ogni settore. Eccellete in marketing, fateci un pensierino. Nelle coppie l'amore è un grande sostegno; abbiate il coraggio di dare un taglio alle relazioni stanche, vi consolerete presto.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno

L'autunno offre ottime possibilità di impegnarsi in progetti innovativi e soddisfacenti in ogni settore. Affiancando attività parallele a quelle già esistenti, è possibile creare un ampliamento delle stesse per sbaragliare la concorrenza, significherebbe un importante un passo avanti per mantenere il ruolo di pionieri. Il periodo è favorevole: impegnatevi adesso che la buona sorte vi accompagnerà per costruire una base solida. L'intuizione vi sarà di sostegno, vagliate con attenzione le proposte che vi sono offerte e non lasciatevi trarre in inganno dalle lusinghe. A volte gli incontri di lavoro che vi appaiono poco allettanti, sia per il progetto o per il lato finanziario, in seguito si rivelano fruttuosi e soddisfacenti. Le persone che parlano poco in fin dei conti sono le più affidabili, dimostrano con i fatti la bontà delle proprie proposte. Il settore dello spettacolo offre molti ruoli determinanti per l'organizzazione e la riuscita degli eventi, c'è richiesta di personale specializzato fatevi avanti e consolidate la vostra competenza iscrivendovi a corsi di apprendimento o aggiornamento. L'amore richiede un po' di serenità: date più attenzione al partner.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

Le possibilità di realizzarvi nel lavoro sono promettenti, fate buon uso dell'energia e della volontà e portate avanti progetti già iniziati. Non scoraggiatevi se i primi giorni del mese vi costringono a barcamenarvi tra contrasti e scaramucce con i colleghi, i soci o i capi. La situazione economica del paese non è incoraggiante, è faticoso sostenere i costi delle materie prime e delle spese di gestione a causa dell'impennata dei prezzi. Non tutte le attività sono in grado di sostenere una situazione così pesante. I mestieri sono cambiati, è necessario prendere altre direzioni, soprattutto i giovani appena affacciati al mercato del lavoro, è consigliabile che si orientino in settori innovativi, per essere sempre un passo più avanti della concorrenza. Chi è un lavoratore dipendente non faccia colpi di testa, per il momento si accontenti del ruolo e del compenso che ha, conviene aspettare che si stabilizzi l'economia. Chi ha un'attività, se riesce a fare quadrare i conti, sia costante, le situazioni cambieranno, come dicevano i saggi: “Non può sempre piovere, prima o poi smetterà”. L'amore è in netta ripresa: convivenze in vista, in due ci si sostiene.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto

E' indubbio che state risalendo, siete in grado di gettare buone basi per l'anno che verrà. La capacità e la perseveranza sono le vostre alleate, impegnatevi nel mantenerle vive. L'entusiasmo che mostrate a chi vi attornia è contagioso. Il clima di unione in un gruppo di lavoro fa la differenza, discutere e pianificare insieme senza manie di protagonismo e dare ognuno il proprio contributo, è l'atteggiamento vincente. Gli astri vi sostengono sfruttate il momento propizio, abbiate l'umiltà di ascoltare tutti i vostri collaboratori, spesso sono i più umili, coloro che non si atteggiano a proporre le soluzioni, che a voi non erano balenate in mente. Siete un po' accentratori, per intendersi con tutti è bene sfumare l'attitudine al comando: va bene dirigere, però senza eccedere in protagonismo. L'amore è un po' litigarello, non date spazio al partner che si ribella per dire la sua.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

L'andamento del lavoro è promettente, i progetti a suo tempo vagliati, sono pronti per essere avviati con successo. Grazie alla vostra buona predisposizione d'animo nei confronti dei più fragili, si appianano situazioni complicate che sarebbero motivo di dissidi e pettegolezzi. La vostra profonda sensibilità coglie le difficoltà delle persone e si prodiga per alleviare mostrando comprensione, anziché giudicare. Eccellete in veste di mediatori e nelle discussioni riportate l'equilibrio e la tolleranza. Favorita l' arte in ogni sua espressione, ottimi gli ingaggi nel mondo dello spettacolo: c'è un fermento di eventi, fatevi avanti, proponetevi come promotori o come collaboratori nell'entourage. Non rifiutate proposte importanti perché vi spaventa uscire dalla vostra zona di confort: andate avanti fiduciosi, c'è spazio anche per voi. L'amore è in ottimo aspetto, c'è chi ha trovato l'anima gemella; altri dopo un'esperienza negativa, si consolano presto.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre

Il vostro modo garbato e comprensivo di porvi con gli altri è vantaggioso anche nell'ambiente di lavoro, tuttavia a volte esprimete la vostra opinione, anche se siete consapevoli che non sarà apprezzata, addirittura in taluni casi potrebbe danneggiarvi: ve lo impone l'onestà intellettuale. Non è vostra abitudine adulare per ottenere un vantaggio, preferite riuscire a sostenere le difficoltà con la vostra energia interiore. Vi state impegnando molto ad applicare la tolleranza, ognuno ha il diritto di esprimersi: la giustizia è basilare per la vostra esistenza. Non tollerate la manipolazione e il sopruso verso i più deboli. La vostra creatività, durante un colloquio di lavoro che avete giudicato deludente, al contrario è percepita e apprezzata: nascerà una collaborazione con tutte le prerogative di successo. Chi ha iniziato un'attività in proprio nel settore immobiliare, si sorprenderà per le numerose richieste di assistenza: vi attende un promettente successo. Siete competenti e aggiornati nella materia, tuttavia per progredire iscrivetevi a corsi di aggiornamento; riguardo alla capacità di accogliere le necessità del cliente, non avete concorrenza. Buone opportunità nel crescente settore degli eventi, proponetevi e sarete apprezzati per le vostre qualità. L'amore è favorito, bando alle incertezze. Lasciatevi andare!

Scorpione dal 23 ottobre 22 novembre

E' il momento di passare all'azione con i progetti già impostati, sono stati vagliati i pro e contro, quindi impegnatevi a portarli avanti, a farli crescere. I risultati più che soddisfacenti vi daranno la carica giusta per contagiare anche chi vi circonda, la positività aiuta ad ottenere risultati insperati. Credere in un progetto è basilare: il sogno può trasformarsi in realtà. Negarsi le possibilità fa franare i progetti che danno quella spinta in avanti: il sistema per avvantaggiarsi con la concorrenza; nelle attività commerciali è basilare cercare prodotti all'avanguardia, oppure progettarne di nuovi, con il vantaggio di essere esclusivi sul mercato. Per esempio il settore del riuso è interessante e in continua crescita: fateci un pensierino. Mai arrendersi, siete determinati e creativi, se vi impegnate con determinazione e costanza il successo è assicurato. Nel campo dello spettacolo c'è un grande fermento: esploratelo e valutate le numerose possibilità di lavoro che offre il grande ingranaggio, soprattutto dietro alle quinte, che richiede l'utilizzo di tecnologie sempre più avanzate, avvalendosi di personale specializzato. L'amore è litigarello: date più attenzioni al vostro partner.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

L'aria frizzante dell'autunno spira sui vostri progetti e vi stimola a lavorarci: progettate le mosse ben vagliate in previsione di una partenza in grande stile a fine anno. L'ottimismo cresce,il pensiero crea e i sogni si avverano. Non demordete continuate sulla linea impostata che va nella giusta direzione. Chi ha un'attività trova gli spunti per sbaragliare la concorrenza, arrivare prima degli altri, anticipare le mosse è questione di lungimiranza e di intuizione. Siete ferrati nel campo, chi vi circonda vi segue e l'unione fa la forza. Manca poco a tagliare il traguardo, studiate anche i piccoli dettagli, nulla deve sfuggire alla vostra attenzione. Sono favorite le attività artigianali, c'è una ripresa con le chiamate per intervenire con la vostra capacità e inventiva. Anche il settore del riuso è da prendere in considerazione, l'economia circolare è già una realtà, ci sono nuovi settori da sviluppare. L'amore è in netta ripresa, non fatevi scappare l'anima gemella. Guardatevi attorno!

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio

L'aria frizzante dell'autunno in arrivo vi dà energia, il caldo soffocante dell'estate bollente vi ha sfinito. Ora è il vostro momento si ricomincia il lavoro con brio e ottimismo: i nuovi contatti di lavoro sono stimolanti, non indugiate a buttarvi nella mischia, ormai siete temprati per affrontare con determinazione e fiducia in voi stessi qualsiasi situazione lavorativa. I dipendenti possono tirare un sospiro di sollievo con la riconferma dei contratti. Non è da trascurare il settore dello spettacolo che comprende diverse attività anche indipendenti. C'è richiesta di progettisti per gli eventi che sono in netta ripresa, fate un'indagine di mercato per scegliere il settore a voi più congeniale: garbo, affidabilità e impegno sono i vostri alleati, datevi da fare, presto rimpinguerete il conto in banca che al momento è un po' anemico. Anche nel settore sanitario c'è spazio per prestazioni paramediche, siete portati a trattare con i pazienti, sapete accogliere e ascoltare. In amore nelle coppie sono frequenti litigi, a causa dei problemi famigliari e delle spese straordinarie.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

Le prospettive nel campolavoro sono frizzanti come l'arietta che prelude all'autunno. Avete ritrovato la spinta a progettare e creare nell'immediato attività che sono innovative, il settore tecnologico e quello del riuso vi stimolano, state facendo un'indagine di mercato: siete capaci di valutare i pro e i contro. Inizierete stimolati da una spinta decisiva per raggiungere il traguardo del successo, riuscite a sbaragliare la concorrenza. Anche il settore immobiliare è interessante, merita un'approfondita indagine; non vi manca l'abilità nel contrattare, altrettanto la vostra sensibilità nel cogliere le esigenze del cliente che farà la differenza: le persone si affideranno a voi con fiducia. In tema di investimenti siate più cauti, vi fate prendere dalla mano, controllate il conto in banca prima di spendere ciò che non avete: è pericoloso basarsi su imprevedibili entrate. Siate prudenti mettete da parte un po' di riserva per fare fronte agli imprevisti. Tenetevi lontano da chi vi invidia e che alle vostre spalle vi rema contro, tendete a giustificare il comportamento di alcune persone sottovalutandone la pericolosità. L'amore è altalenante. Le relazioni stabili non fanno per voi, a meno che non abbiate trovato l'anima gemella.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo

L'autunno non porta grandi cambiamenti, tolto le temperature che scendono e la malinconia che sale. E' tornata l'energia che vi stimola a mettere a punto i progetti lasciati un po' da parte e a impegnarvi per crearne di nuovi in vista della fine dell'anno: avete l'imbarazzo della scelta. Per chi vuole cambiare settore è utile un' approffondita indagine di mercato: avrete validi suggerimenti. La pratica del riuso, per esempio, è in crescita e non vi mancano le capacità per esplorarlo e trarne benefici: finalmente si prende in considerazione l'economia circolare, a cui seguiranno cambiamenti epocali. Chi invece prosegue nella propria attività accusa meno meno la fatica, malgrado le difficoltà di gestione per i continui aumenti che si ripercuotono in tutti i settori. I lavoratori alle dipendenze vorrebbero cambiare azienda e settore, ma non è il momento di lasciare il certo per l'incerto. Solo alla fine dell'anno si potrà individuare qualche proposta interessante. Abbiate ancora un po' di pazienza, anche se per alcuni la convivenza con colleghi, soci o capi è diventata difficile, del resto al momento non c'è alternativa. In amore avete ancora qualche dubbio, ma un incontro intrigante vi farà di nuovo battere il cuore.

