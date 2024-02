Auto danneggiate dalla grandine nel 2023: dalla Regione un contributo di oltre 100mila euro al Cuneese

CUNEO CRONACA - La Regione ha deciso di riconoscere un contributo ai proprietari dei veicoli danneggiati dalle grandinate che hanno colpito alcune zone del Cuneese la scorsa estate.

L’Assessorato alla Protezione Civile aveva chiesto ai Comuni coinvolti di raccogliere le segnalazioni dei cittadini che avevano avuto l’auto distrutta o fortemente danneggiata e ha stanziato 500mila euro per far fronte alle richieste di rimborso danni da parte degli automobilisti. La ricognizione effettuata dai comuni coinvolti ha portato all’impegno di un contributo di oltre 400mila euro per circa 300 veicoli di cui 200 della zona del Cuneese per un rimborso complessivo di oltre 110mila euro.

«Mai la Regione aveva riconosciuto un contributo per le auto, o comunque per i beni assicurabili. A fronte dell’eccezionalità degli eventi, abbiamo però deciso di erogato questo contributo perché pensiamo che sia giusto sostenere chi, senza alcuna colpa, si è visto distruggere il parabrezza o, nei casi più gravi, tutta l’auto» dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi.

In particolare le risorse sono così suddivise

- Alba: 2mila euro

- Benevello: mille euro

- Bosia: 3mila 200 euro

- Corneliano d'Alba: 500 euro

- Cortemilia: 97mila euro

- Monteu Roero: 3mila 200 euro

- Montaldo Roero: 1750 euro

- Perletto: mille euro

- Piobesi d'Alba: 900 euro

- Vezza d'Alba: 500 euro