Auto d'epoca dalla bellezza senza tempo: a Mondovì torna la Monregale Classic

CUNEO CRONACA - Domenica 25 maggio torna a Mondovi Piazza la Monregale Classic, raduno di auto d’epoca e youngtimer che giunge quest’anno all’ottava edizione.

La manifestazione, organizzata dall’associazione La Funicolare e da un gruppo di amici appassionati, prevede come sempre il ritrovo statico in Piazza Maggiore per poi proseguire con la tappa al Santuario di Vicoforte ed infine terminare, dopo un percorso panoramico, con il pranzo presso il Castello di Mombasiglio.

«Il primo doveroso ringraziamento va rivolto a Francesco Coccalotto, Alessandro Oliveto, Luca Sarotto e agli amici della Monregale Classic che, da otto anni, organizzano questo raduno – commenta Mattia Germone, presidente dell’Associazione La Funicolare –: un’ottima occasione per promuovere il nostro territorio e per farlo conoscere, non solo ai partecipanti ma anche agli appassionati di questo settore che negli anni hanno visitato diverse vallate del monregalese. Sono certo che anche attraverso questo tipo di eventi si crei la possibilità di trasmettere la grande forza delle nostre attività commerciali e dei nostri pubblici esercizi. Per questo l’associazione Funicolare che da sempre crede nella sinergia con il territorio, è partner dell’iniziativa. Il secondo ringraziamento va a tutti coloro che con la propria auto partecipano all’evento mettendo a disposizione il proprio gioiello e dando così l’opportunità al pubblico di conoscerne la storia. Buona Monregale Classic 2025».

Per informazioni e prenotazioni fino ad esaurimento posti contattare il 3933302747 entro il 18 maggio.