Aumenta il numero di rifugi aperti nel weekend sulle Alpi Marittime

CUNEO CRONACA - A dare il "La" alla stagione di apertura 2024 sono stati i rifugi della Valle Gesso cui si è unito, dallo scorso fine settimana, anche il Garelli, in Valle Pesio, ai piedi del Marguareis.

Nel weekend saranno aperti per le gite sulla neve i rifugi: Remondino 2430 metri (fino a lunedì 15); il Dante Livio Bianco 1910 metri; il Valasco 1760 metri; il Garelli 1970 metri.

A più bassa quota apre i battenti nel fine settimana la Baita Monte Gelas a San Giacomo di Entracque per il servizio bar e piccola ristorazione. L'inizio della stagione dell'attiguo rifugio escursionistico è prevista dal Ponte del 25 aprile. La strada per San Giacomo è ancora chiusa al transito veicolare nell'attesa dei lavori di ripristino dei danni della tempesta Aline.

Non aprirà invece questo fine settimana il rifugio Casa Savoia a Terme di Valdieri. Sempre aperto il rifugio a Pian delle Gorre per il pranzo e su prenotazione per cene e pernottamento nei fine settimana.

Si ricorda di pianificare accuratamente le gite e di consultare il Bollettino Aineva. I gestori dei rifugi raccomandano la prenotazione per i pernottamenti e preferibilmente anche per il semplice consumo di pasti.

Informazioni e prenotazioni rifugio Garelli

Telefono: 339 7709937 | 0171 738078

Mail: rifugiogarelli@gmail.com

Web: Visita il sito

Informazioni e prenotazioni rifugio Pian delle Gorre

Telefono: 01711836010

Mail: info@rifugiopiandellegorre.cn.it

Web: Visita la pagina Facebook

Informazioni e prenotazioni Baita Monte Gelàs | rifugio San Giacomo

Telefono: 333 4173912 | 0171 978704

Mail: baitamontegelas@yahoo.it

Web: Visita il sito

Informazioni e prenotazioni rifugio Valasco

Telefono: 0171 183 6267

Mail: info@rifugiovalasco.it

Web: Visita la pagina Facebook

Informazioni e prenotazioni rifugio Remondino

Telefono: 0171 183 6010 | 335 688 9542

Mail: info@rifugioremondino.it

Web: Visita la pagina Facebook

Informazioni e prenotazioni rifugio Dante Livio Bianco

Telefono: 0171 97328 | 335 5461677

Mail: info@rifugioliviobianco.it

Web: Visita il sito

Informazioni e prenotazioni Casa Savoia

Telefono: 327 0116545

Mail: casasavoiaterme@gmail.com

Web: Visita la pagina Facebook

(Foto A. Rivelli)